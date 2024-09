Deze functies zijn jammer genoeg (nog) niet beschikbaar in iOS 18!

iOS 18 is uit, maar niet alle beloofde functies zijn beschikbaar als je de update hebt geïnstalleerd. Hiervoor moet je nog geduld hebben.

Deze functies zijn niet beschikbaar in iOS 18

Als je iOS 18 al op je iPhone hebt geïnstalleerd, heb je mogelijk al gemerkt dat niet alle functies die vooraf werden aangekondigd daadwerkelijk beschikbaar zijn. Die functies komen alsnog, maar wanneer is niet in alle gevallen duidelijk. Dit zijn de functies die we op een later moment nog verwachten.

1. Apple Intelligence

Apple Intelligence is het belangrijkste dat vooralsnog ontbreekt in iOS 18. Dat komt door Apple’s problemen rondom de concurrentie-wet DMA van de EU. Apple onderhandelt inmiddels wel met de EU in de hoop Apple Intelligence op een later moment alsnog vrij te geven in Nederland. Je kunt dan de volgende functies verwachten:

De functie Writing Tools kun je overal inzetten, zowel bij apps van Apple als bij apps van derden. Met de tool is het mogelijk om zelfgeschreven teksten te verbeteren, herschrijven, controleren en samenvatten. Bovendien kun je de toon van de tekst aanpassen naar vriendelijk of professioneel. Daarvoor wordt ChatGPT ingezet.

Image Playground

Je kunt met behulp van de AI-tool Image Playground gemakkelijker afbeeldingen samenstellen. Dat is mogelijk in meerdere apps, waaronder Notities en Berichten. In laatstgenoemde kun je plaatjes creëren, die gebaseerd zijn op je eigen profielfoto of de foto van je contactpersoon. Ook voor deze functie wordt ChatGPT gebruikt.

Genmoji

Met Genmoji is het mogelijk om zelf emoji’s te maken. Zo kun je verschillende plaatjes combineren, om er één emoji van te maken. Wil je toch een persoonlijker plaatje creëren? Dan is het ook mogelijk om een emoji van jezelf, een vriend of een huisdier aan te maken met Apple Intelligence. Jammer genoeg is Genmoji nog niet beschikbaar in iOS 18.

Clean Up

De Foto’s-app wordt nog uitgebreid met Clean Up, een tool waarmee je eenvoudig toeristen van je vakantiefoto’s verwijdert. Je hoeft ze alleen maar te omcirkelen en ze worden automatisch verwijderd. Daarnaast wordt het vertellen van verhalen via de Fotobibliotheek een stuk gemakkelijker, want je hoeft daarvoor enkel een beschrijving in te typen in de zoekbalk. Vervolgens kiest AI de beste foto’s en video’s, gebaseerd op jouw beschrijving.

Siri met AI

Ook Siri krijgt nog een grote verandering. Zo voegt Apple nieuwe taalmodellen toe, waardoor Siri veel vloeiender en natuurlijker klinkt. Daarnaast gaat Siri ook met ChatGPT en de Opdrachten-app werken. Siri heeft dan toegang tot alle apps en kan meerdere taken achter elkaar uitvoeren, die je in één commando uit kunt spreken. Zo kan Siri bijvoorbeeld een foto omzetten naar een ander bestand en deze vervolgens verzenden naar een contactpersoon.

Visual Intelligence

Met de functie Visual Intelligence maak je ergens een foto van, waarna je er automatisch allerlei informatie over ontvangt. Het is de snelste manier om ergens meer informatie over op te zoeken. Met de cameraregelaar op de iPhone 16 gebruik je de functie nog gemakkelijker. Visual Intelligence is helaas nog niet beschikbaar in iOS 18.

Mails en notificaties ordenen

De functies Priority Notifications en Priority Messages helpen je om het overzicht te behouden in je Mail en Berichten. En dankzij de functie Smart Reply wordt het gemakkelijker om snelle antwoorden op te stellen. Ook is er de functie Reduce Interruptions, die helpt wanneer je het liefst helemaal niet gestoord wilt worden.

2. Synchrone iPhone-weergave

Met de nieuwe functie Synchrone iPhone-weergave is het mogelijk om je iPhone te gebruiken via je Mac, zonder dat deze ontgrendeld is. Je kunt elke iPhone-app direct openen vanaf je Mac, zelfs de audio van je iPhone‌ is hoorbaar op je Mac. Met deze functie kun je eenvoudig bestanden tussen je iPhone en Mac over en weer verplaatsen, zonder dat je daar AirDrop voor nodig hebt.

3. Verbeteringen in de Woning-app

Apple heeft een aantal verbeteringen voor de Woning-app aangekondigd, zoals de mogelijkheid om slimme robotstofzuigers toe te voegen. Dat is een handige functie, want je kunt Siri dan vragen om de vloer schoon te maken. Door de ondersteuning voor de Woning-app start Siri de robotstofzuiger automatisch. Daarnaast wordt het energieverbruik van je woning inzichtelijker. In de app wordt weergegeven hoeveel energie je per dag verbruikt en wat het gemiddelde is van een week, maand, half of heel jaar. Ook deze functie is helaas nog niet beschikbaar in iOS 18.

Niet beschikbaar in iOS 18, misschien in iOS 18.1

Zoals gezegd is het nog onduidelijk wanneer al deze toffe features alsnog worden toegevoegd. Dat kan met de update naar iOS 18.1 zijn, die waarschijnlijk in oktober verschijnt. Of misschien met de update naar iOS 18.2 (vermoedelijk in december). Of misschien nog wel later. Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief, dan ben je altijd op de hoogte!