Deze 5 nieuwe functies komen binnenkort naar CarPlay – en zo krijg je ze

Er komt weer een update aan voor CarPlay! Benieuwd welke nieuwe functies naar CarPlay komen? Dit zijn ze.

Apple werkt aan een grote update voor CarPlay! Met iOS 26.4 komen niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met handige verbeteringen. Het is inmiddels duidelijk dat er belangrijke veranderingen naar CarPlay komen, die we mogelijk al met iOS 26.4 gaan zien. Ben je benieuwd wat er gaat veranderen? Dit zijn alle nieuwe features die binnenkort naar CarPlay komen!

1. AI-apps

De belangrijkste verbetering die met iOS 26.4 naar CarPlay komt is de ondersteuning voor AI-apps. Apple introduceert een nieuwe categorie voor applicaties die werken kunstmatige intelligentie. Goed nieuws dus als je regelmatig ChatGPT, Google Gemini of Claude gebruikt, want die kunnen straks eindelijk naar CarPlay komen. Alle functies van deze apps komen ook naar CarPlay, maar je moet ze wel via spraakopdrachten activeren.

2. Video’s afspelen

Naast de integratie van AI-apps werkt Apple aan nog een grote verandering voor CarPlay, want je kunt straks video’s bekijken in het besturingssysteem. Nu blokkeert Apple deze mogelijkheid nog om afleiding tijdens het rijden te voorkomen. Vanaf iOS 26.4 (of een latere update) versoepelt Apple deze regels. Het is straks toegestaan om video’s te bekijken via CarPlay, mits de auto stilstaat. De functie werkt dus niet als je iPhone registreert dat je aan het rijden bent.

3. Apple TV

Bij het afspelen van video’s horen natuurlijk streamingdiensten. Uit de testversies van iOS 26.4 is gebleken dat Apple TV voor het eerst naar CarPlay komt. Dat is een primeur, want dit wordt de eerste streamingdienst die je kunt gebruiken in CarPlay. Met Apple TV kijk je naar je favoriete series en films in de wagen. Daar is dus wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden, want dit kan alleen als de auto volledig stilstaat.

4. Meer emoji

Verstuur je regelmatig berichten via CarPlay? Of reageer je op binnenkomende berichten? In dat geval krijg je er met iOS 26.4 meer mogelijkheden bij, want de update introduceert een reeks nieuwe emoji. Plaatjes als een balletdanser, vervormd gezicht, vechtwolkje, orka en schatkist komen met de softwareversie beschikbaar in CarPlay. Je kunt ze dan ook gebruiken om te reageren op berichten via het scherm in de auto.

5. Apple Music

Met iOS 26.4 brengt Apple veel veranderingen naar Apple Music. Je kunt voor het eerst afspeellijsten samenstellen met behulp van Apple Intelligence en albums en afspeellijsten krijgen een nieuw ontwerp. Bij Apple Music in CarPlay zien we nog een kleine aanpassing, want Apple brengt Liquid Glass naar de menubalk van de muziekdienst. In iOS 26.3 is deze menubalk nog niet transparant, vanaf iOS 26.4 is de slider voorzien van een glazen effect.

Meer over CarPlay

Er komen dus veel nieuwe functies naar CarPlay, die je mogelijk binnenkort al kunt gebruiken. Apple brengt iOS 26.4 eind maart of begin april uit, dat is ook het moment dat je alle nieuwe features in CarPlay kunt gebruiken. Je krijgt alle nieuwe CarPlay-functies door je iPhone bij te werken naar iOS 26.4. Die update vind je straks onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ op je iPhone. Is je iPhone bijgewerkt? Dan verschijnen alle verbeteringen automatisch in CarPlay.

Het is nog onduidelijk of Apple alle nieuwe functies met iOS 26.4 al naar CarPlay brengt. Mogelijk worden bepaalde onderdelen uitgesteld naar iOS 26.5 of later, omdat het om grote veranderingen gaat. Zo is het afwachten of het afspelen van video's direct mogelijk is vanaf iOS 26.4.