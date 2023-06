Deze 4 oude functies móét Apple terugbrengen naar je iPhone

Ieder jaar brengt Apple nieuwe functies naar je iPhone, maar er verdwijnen ook geregeld handige functies. Wij zetten vier functies onder elkaar die Apple eigenlijk terug móét brengen naar je iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze iPhone-functies missen we

Met iedere nieuwe generatie iPhones introduceert Apple een aantal toffe nieuwe functies. Dit jaar krijgt de iPhone 15 Pro Max naar verwachting een nieuwe periscooplens en de schermranden worden een slag dunner bij de nieuwe iPhone. Met de iPhone 15 wordt iOS 17 gelanceerd, waardoor ook oudere iPhones handige nieuwe features krijgen.

Lees ook: 14 domme iPhone-fouten die jij dagelijks maakt

Het tegenovergestelde gebeurt helaas ook, want er zijn genoeg iPhone-functies die inmiddels zijn verdwenen. Een aantal daarvan missen we tegenwoordig nog steeds, waardoor we stiekem hopen dat Apple de functies tóch terugbrengt naar je iPhone. Wij zetten er vier voor je onder elkaar.

1. Slide to unlock

In iOS 10 veranderde Apple de manier waarop je jouw iPhone moet ontgrendelen. Waar je in iOS 9 nog van links naar rechts moest swipen om naar je beginscherm te gaan, gebeurt dit sinds iOS 10 horizontaal. Je moet dan dus van beneden naar boven vegen om je telefoon te ontgrendelen. De ‘nieuwe’ manier werkt prima, maar het oude slide to unlock was toch nét iets leuker.

2. Cover Flow als functie op je iPhone

Als je één van de eerste iPhone- of iPod-gebruikers was herinner je de Cover Flow misschien nog wel. Met de functie zag je de covers van alle albums in Apple’s muziekbibliotheek. Je kon bladeren door de bibliotheek en de originele albumhoezen bekijken. Enorm nostalgisch, zeker bij de oudere muziekalbums.

Lees ook: Opgelet! Vermijd deze 10 fouten bij het kopen van een nieuwe iPhone

Erg praktisch was het niet, want met de functie duurde meestal wel even voordat alle covers geladen waren op je iPhone. Bladeren door de muziekbibliotheek ging daarom vaak haperend en traag, waardoor Apple ervoor koos om voor een nieuw ontwerp te gaan. Met de huidige techniek moet het wél mogelijk zijn om de oude albumcovers terug te brengen zonder de bibliotheek te vertragen.

3. Aluminium achterkant

Apple kiest er bij de huidige iPhones voor om alle modellen van een glazen achterkant te voorzien. Dit geldt voor zowel de reguliere iPhones als de Pro-modellen. Voorheen was dit niet het geval, de achterzijde van de iPhone was eerder nog gemaakt van aluminium. Die aluminium achterkant had als groot voordeel dat je geen vieze vingerafdrukken kreeg op je iPhone, dat bij glas juist wel het geval is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De kans is echter klein dat Apple ervoor kiest om de aluminium achterzijde terug te brengen, want draadloos opladen is dan niet meer mogelijk. Draadloos opladen werkt voornamelijk via een glazen achterkant. Juist nu het opladen zonder kabel steeds normaler en populairder wordt, is het niet de verwachting dat Apple deze functie bij de iPhone schrapt voor een aluminium behuizing.

4. Innovatieve(re) accessoires voor je iPhone

En tot slot: een groot gemis bij iPhones is toch wel het gebrek aan accessoires. Bij de iPhone 12 introduceerde Apple wel een case, waarin een kleine uitsparing zat om de tijd van je telefoon af te lezen. Dit was dan ook meteen het meest innovatieve accessoire dat Apple ooit heeft uitgebracht voor een iPhone.

Lees ook: AirPods opladen: op deze 5 functies moet je echt even letten

Nu blijven de cases van Apple beperkt tot de standaard siliconen telefoonhoesjes. Apple brengt in de toekomst hopelijk meer én creatievere accessoires uit voor je iPhone. Met geavanceerdere hoesjes komen er mogelijk weer meer functies naar je iPhone, zodat je net wat meer kan met je telefoon.

Nieuwe iPhone kopen? Check de beste prijzen

Ben jij nog op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan is er goed nieuws, want rond de zomermaanden zijn de telefoonprijzen vaak het laagst. De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max zijn de iPhones met de beste functies van dit moment. Check voor de beste prijzen eerst even onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je de beste deal hebt:

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.