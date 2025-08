iPhone 17 Pro komt volgende maand – en krijgt deze 7 functies

De nieuwe iPhones verschijnen volgende maand! Deze zeven functies kun je verwachten bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro

De release van de iPhone 17-serie komt eraan! Apple brengt dit jaar opnieuw vier iPhones uit, we zien volgende maand de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Vooral bij de iPhone 17 Pro (Max) worden grote veranderingen verwacht, want de telefoons krijgen veel nieuwe functies én een aangepast design. Benieuwd wat je kunt verwachten? Deze functies komen naar de iPhone 17 Pro (Max)!

1. A19 Pro-chip

Apple voorziet de nieuwe iPhones ieder jaar van een nieuwe processor en dat is bij de iPhone 17 Pro (Max) niet anders. De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen de A19 Pro-chip, die standaard met meer werkgeheugen komt. De nieuwe processor is één van de belangrijkste functies van de iPhone 17 Pro (Max), want die zorgt ervoor dat het toestel meerdere zware taken probleemloos op hetzelfde moment kan draaien.

2. Meer werkgeheugen

De nieuwe A19 Pro-chip komt standaard met 12 GB aan werkgeheugen. Dat is een verbetering, want de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max hebben nog 8 GB RAM. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max wordt het werkgeheugen uitgebreid, dat vooral een voordeel is als Apple Intelligence hier wordt uitgerold. Vrijwel alle functies van Apple Intelligence worden lokaal gedraaid op de iPhone 17 Pro (Max), waarvoor veel rekenkracht én werkgeheugen nodig is.

3. Verbeterde frontcamera

Eén van de opvallendste nieuwe functies bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max is de verbeterde frontcamera. Waar alle iPhones van de afgelopen jaren een 12-megapixel frontcamera hebben, wordt dit een 24-megapixelcamera bij de iPhone 17. Alle nieuwe iPhones krijgen een 24-megapixelcamera aan de voorzijde, waardoor videogesprekken en portretfoto’s een veel hogere kwaliteit hebben met de iPhone 17 (Air) en de iPhone 17 Pro (Max).

4. Drie 48-megapixelcamera’s

Apple verbetert de frontcamera van de iPhones zelden, maar bij de camera’s aan de achterzijde van het toestel worden regelmatig aanpassingen doorgevoerd. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max is dat opnieuw het geval, want de camera’s krijgen er functies bij. De toestellen krijgen een 48-megapixel telelens, bij de iPhone 16 Pro (Max) en de iPhone 15 Pro (Max) is dat nog een 12-megapixelcamera. De iPhone 17 Pro (Max) wordt zo Apple’s eerste telefoon met maar liefst drie 48-megapixelcamera’s.

5. Grootste accu ooit

Vind je de accuduur van je iPhone belangrijk? In dat geval hebben we goed nieuws, want de iPhone 17 Pro Max krijgt een grotere accu dan de iPhone 16 Pro Max. Het wordt de iPhone met de grootste accu ooit, waardoor je nog langer met het toestel doet. De iPhone 16 Pro Max heeft een accuduur van 33 uur, dat bij de iPhone 17 Pro Max vermoedelijk 34 uur of langer wordt. De iPhone 17 Pro gaat naar verluidt ongeveer 27 uur mee.

6. Nieuwe behuizing

Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max wordt een aangepast ontwerp verwacht. Het camera-eiland wordt veel breder dan we op dit moment bij de iPhone 16 Pro (Max) zien. Dat is niet alles, want Apple neemt bij de iPhone 17 Pro (Max) weer afscheid van de titanium behuizing. In plaats daarvan worden de toestellen van aluminium en glas gefabriceerd. Benieuwd in welke kleuren de iPhones verschijnen? Bekijk hier de vijftien nieuwe kleuren van de iPhone 17-serie!

7. Sterker scherm

Het scherm van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgt een aantal langverwachte functies. Apple voorziet het display van een extra laag, die reflecties op het scherm moet tegengaan. Zo blijft het scherm altijd goed leesbaar, ook bij veel (zon)licht. Daarnaast is het vernieuwde display sterker, waardoor het beter bestand is tegen beschadigingen als krasjes.

Release van de iPhone 17 Pro

De nieuwe iPhones van dit jaar krijgen zowel onder als boven de motorkap belangrijke verbeteringen. We hoeven niet lang meer te wachten op de iPhone 17-serie, want Apple presenteert de nieuwe iPhones traditiegetrouw in september. Die maand weten we zeker welke nieuwe functies naar de iPhone 17 Pro (Max) komen én welk ontwerp de toestellen krijgen. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van de iPhone 17-serie!