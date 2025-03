Deze 10 functies komen dit jaar naar de iPhone 17 Pro (Max)

Apple brengt de iPhone 17 Pro dit jaar uit en er komen grote veranderingen naar de telefoon. Deze 10 functies worden bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max verwacht!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Functies van de iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro verschijnt in september en volgens geruchten krijgt de iPhone dit jaar een groot aantal verbeteringen. De behuizing van de telefoon wordt aangepast, waardoor we voor het eerst in jaren een ander camera-eiland zien. Dat is niet alles, want de telefoon krijgt ook een nieuwe processor en een verbeterde camera. Benieuwd wat er allemaal verandert? Deze 10 functies komen naar de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max:

1. Titanium verdwijnt

Apple introduceerde bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max een behuizing van titanium. De iPhone 16 Pro (Max) had dezelfde behuizing, maar daar komt bij de iPhone 17 Pro (Max) verandering in. Bij de Pro-modellen van dit jaar maakt titanium plaats voor aluminium. De achterzijde van de iPhone 17 Pro (Max) bestaat uit een aluminium en glazen gedeelte. Met de glazen achterkant is het mogelijk om de telefoon draadloos op te laden.

2. Nieuw camera-eiland

De grootste verandering bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zien we terug bij het camera-eiland. Die wordt veel groter bij de telefoons, volgens geruchten krijgen de toestellen een rechthoekig camera-eiland. Bij de huidige Pro-modellen is dat nog een vierkant, maar daar komt dit jaar verandering in. De opstelling van de camera’s verandert niet, de lenzen worden opnieuw in een driehoek geplaatst.

3. Verbeterd display

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen volgens geruchten een verbeterd scherm. Beide toestellen hebben naar verluidt een display met een laag die reflecties moet tegenhouden. Daarnaast zorgt de nieuwe laag ervoor dat het display beter beschermd is tegen beschadigingen. Reflecties en krasjes zijn dus minder snel een probleem bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max.

4. Grotere accu

De iPhone 16 Pro Max is op dit moment de iPhone met de langste accuduur, maar daar komt dit jaar verandering in. Apple voorziet de iPhone 17 Pro Max van een grotere accu, waardoor je de telefoon minder snel aan de lader hoeft te leggen. De iPhone 16 Pro Max gaat tot 33 uur mee, bij de iPhone 17 Pro Max is dat waarschijnlijk nog langer. De behuizing van de telefoon wordt wel iets dikker door de grotere accu. Het is nog onduidelijk of de iPhone 17 Pro ook een verbeterde accu krijgt.

5. A19 Pro-chip

Er komen dus grote veranderingen naar de behuizing van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, maar dat is lang niet alles. Ook onder de motorkap heeft Apple een aantal aanpassingen op de planning staan. De telefoons worden voorzien van de nieuwe A19 Pro-chip. Deze processor is sneller en krachtiger dan de A18 Pro-chip, waar de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max op draaien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

6. Wifi 7

Bij de iPhone 16e zagen we Apple’s nieuwe C1-modem, die door het bedrijf zelf is geproduceerd. Het is de verwachting dat Apple bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max eveneens een eigen chip gebruikt, die Wifi 7 naar de toestellen brengt. Deze Wifi 7-chip wordt door Apple zelf gefabriceerd, bij de huidige iPhone doet Broadcom dat nog. De nieuwe chip komt ook naar de iPhone 17 en de iPhone 17 Plus, waardoor alle nieuwe iPhones ondersteuning voor Wifi 7 krijgen.

7. Betere frontcamera

De frontcamera van de iPhone is al jaren onveranderd, maar krijgt bij de iPhone 17 eindelijk een update. Volgens geruchten krijgen de iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max een 24-megapixel frontcamera. Dat is een grote verbetering, want de huidige iPhones moeten het nog doen met een 12-megapixel frontcamera. Met de verbeterde camera maak je foto’s en video’s van veel hogere kwaliteit.

8. Telelens

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max worden de eerste iPhones met drie 48-megapixelcamera’s. De iPhone 16 Pro (Max) beschikt al over een 48-megapixel hoofd- en ultragroothoeklens, maar de telelens heeft nog 12 megapixel. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max introduceert Apple de 48-megapixel telelens. Zowel aan de voor- als aan de achterkant zien we dus cameraverbeteringen bij de telefoons.

9. 12 GB RAM

De nieuwe processor komt naar verluidt met meer werkgeheugen. Zowel de iPhone 17 Pro als de iPhone 17 Pro Max krijgt maar liefst 12 GB aan werkgeheugen. Bij de iPhone 16 Pro (Max) is dat nog 8 GB, net als bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. Volgens geruchten krijgen alleen de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max meer werkgeheugen, bij de iPhone 17 en de iPhone 17 Plus blijft dat 8 GB RAM.

10. Temperatuurregeling

Apple werkt aan een nieuw intern ontwerp, dat de warmte in de iPhone beter moet reguleren. Dit nieuwe thermische design wordt bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max voor het eerst ingezet. Hierbij maakt Apple gebruik van een nieuwe koeltechniek, die ervoor zorgt dat de warmte beter wordt verspreid over de behuizing. Zo wordt oververhitting voorkomen, dat bij de iPhone 15 Pro (Max) nog een groot probleem was.

Release van de iPhone 17

Er komen dus veel nieuwe functies naar de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. De toestellen krijgen een aangepast ontwerp, verbeterde camera’s en een compleet nieuw chip. Over de prijs is nog weinig bekend, het is goed mogelijk dat de startprijzen van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max worden overgenomen. In dat geval is de iPhone 17 Pro voor 1229 euro verkrijgbaar, bij de iPhone 17 Pro Max wordt dat 1479 euro.

We moeten nog wel even wachten op de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, want de telefoons verschijnen pas in september. Dan presenteert Apple ook de iPhone 17 en de iPhone 17 Air. Laatstgenoemde is een nieuw model en wordt naar verluidt de dunste iPhone ooit. Ben je enthousiast over de volgende iPhones en wil je geen enkele update missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!