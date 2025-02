iPhone 16E komt binnenkort: dit zijn de drie belangrijkste functies

Er komt een nieuwe iPhone aan! Apple werkt aan de iPhone 16E, die een aantal belangrijke verbeteringen krijgt. Dit zijn de nieuwe functies van de iPhone 16E!

iPhone 16E

We hoeven niet lang meer te wachten op de volgende iPhone, want Apple brengt binnenkort de iPhone 16E uit. De telefoon geldt als de opvolger van de iPhone SE 2022, maar Apple kiest dit jaar waarschijnlijk voor een nieuwe naamgeving. Dat is vermoedelijk het gevolg van een aantal grote verbeteringen doorvoert bij de goedkoopste iPhone. Wij zetten de drie belangrijkste functies van de iPhone 16E voor je onder elkaar!

1. Vernieuwd design

Bij de huidige iPhone SE zien we nog een verouderd design met een thuisknop, maar daar komt bij de iPhone 16E verandering in. De telefoon neemt het ontwerp van de iPhone 14 over, met een 6,1-inch oled-scherm en Face ID. Dat is een grote verbetering, want de iPhone SE 2022 werkt nog met Touch ID. Met functies als Face ID en het oled-scherm verschilt de iPhone 16E weinig van de reguliere iPhones.

Toch zien we een belangrijk verschil aan de bovenkant van het display. Waar de iPhone 15- en iPhone 16-serie beschikt over het Dynamic Island, krijgt de iPhone 16E naar verluidt een inkeping (notch). Het Dynamic Island blijft daarmee een functie die exclusief voor de reguliere iPhone is, de iPhone 16E moet het zonder de feature doen. Met de inkeping heeft de iPhone 16E het meest weg van de iPhone 14.

2. Verbeterde camera

De camera van de iPhone 16E krijgt meer functies dan we bij de huidige generatie van de iPhone SE zien. De iPhone SE 2022 beschikt over een 12-megapixelcamera, bij de iPhone 16E wordt dat een 48-megapixelcamera. Dat betekent dat de beeldkwaliteit van de foto’s en video’s veel hoger ligt. De reguliere iPhones hebben sinds de iPhone 15 al een hoofdcamera met 48 megapixel, die nu dus ook naar de iPhone 16E komt.

Het grote verschil tussen de reguliere iPhones en de iPhone 16E zien we nog steeds terug bij de camera. De iPhone 16E krijgt wel een verbeterde camera, maar beschikt naar verluidt over één lens. Bij de iPhone 16 (Plus) zijn dat twee lenzen, de iPhone 16 Pro (Max) heeft zelfs drie camera’s. Daardoor mis je vooral functies als je inzoomt met de iPhone 16E, het toestel kan slechts tot 2x inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

3. Nieuwe processor

Volgens geruchten draait de iPhone 16E op de nieuwe A18-chip. Dat is dezelfde processor als we nu bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zien. De nieuwe A18-chip is erg belangrijk, want daarmee krijgt de iPhone 16E ondersteuning voor alle functies van Apple Intelligence. Deze techniek is nog niet beschikbaar in de Europese Unie, maar komt later in 2025 of 2026 met een software-update naar je iPhone.

Naast de A18-chip krijgt de iPhone 16E waarschijnlijk 8 GB aan werkgeheugen, net als de iPhone 16-serie. Zo kan de iPhone 16E de functies van Apple Intelligence moeiteloos draaien. De ondersteuning voor Apple Intelligence is een groot voordeel, want de iPhone 16E wordt zo de goedkoopste manier om toegang te krijgen tot alle AI-functies. Bij recente toestellen als de iPhone 15 ontbreekt de ondersteuning voor Apple Intelligence.

Release van de iPhone 16E

Andere nieuwe functies die bij de iPhone 16E worden verwacht zijn een nieuw Apple-modem voor internetverbinding, een usb-c-poort en mogelijk de actieknop. Het is de verwachting dat Apple de iPhone 16E binnenkort aankondigt, dat gebeurt vermoedelijk deze week al. Daarvoor organiseert het bedrijf geen speciaal evenement, in plaats daarvan wordt de iPhone 16E onthuld via een persbericht. Dat bericht verschijnt mogelijk op 11 of 18 februari.

De release volgt doorgaans een week na de aankondiging, dus dat betekent dat iPhone 16E binnenkort al in de winkels verschijnt. Dan weten we ook zeker welke functies de iPhone 16E precies krijgt en hoe goedkoop het toestel wordt. De telefoon krijgt in ieder geval een veel lagere aanschafprijs dan de reguliere iPhone 16. Ben je benieuwd welke prijs je straks betaalt voor de iPhone 16E? Lees dan hier wat de verwachte startprijs van de goedkoopste iPhone is!