iPhone 16 (Plus) komt volgende maand: deze 5 functies stelen de show

De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus verschijnen volgende maand met een aantal toffe nieuwe functies. Deze veranderingen komen eraan!

iPhone 16 (Plus) komt eraan

Volgende maand is het zover, want Apple presenteert dan de nieuwe generatie van de iPhone. Het is de verwachting dat we dit jaar opnieuw vier nieuwe iPhones zien. De iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max verschijnen in 2024. Naar verluidt krijgen vooral de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus veel nieuwe functies, die we eerder bij de iPhone 15 Pro (Max) zagen. Dit zijn ze!

1. A18-chip mét Apple Intelligence

De belangrijkste verandering bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus is zonder twijfel Apple Intelligence. Dit is Apple’s nieuwste software, die werkt met kunstmatige intelligentie. Vrijwel alle apps op je iPhone worden uitgebreid met AI-functies, zoals een handige schrijfhulp en het versturen van zelfbedachte emoji’s. Deze functies komen naar verluidt naar alle iPhone 16-modellen, dus ook naar de iPhone 16 (Plus).

De nieuwe AI-functies zijn straks beschikbaar op de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus door de krachtige A18-chip. Dat is een groot verschil met de iPhone 15, die nog op de A16 Bionic-chip draait. Voor de features van Apple Intelligence is veel rekenkracht nodig, waardoor de iPhone 15 (Plus) geen ondersteuning heeft voor AI. Bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus is dat dus wel het geval.

2. Actieknop

Vorig jaar zagen we voor het eerst een actieknop bij de iPhone. Je bepaalt daarbij zelf welke functie de knop krijgt. Dit zagen we eerder al bij de actieknop van de Apple Watch Ultra. Apple voorzag alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max van de actieknop, maar het is de verwachting dat de feature dit jaar naar alle iPhone 16-modellen komt. Dat betekent dat de iPhone 16 (Plus) dus ook een actieknop krijgt.

Waar je in iOS 17 nog de Opdrachten-app van Apple nodig had om meer functies toe te voegen aan de actieknop, is dat in iOS 18 niet meer nodig. Apple voegt een reeks nieuwe opties toe, waarmee de mogelijkheden meer dan verdubbeld worden. De iPhone 16 (Plus) krijgt deze functies er direct bij, want het toestel draait standaard op iOS 18. Lees hier welke opties je straks hebt bij de actieknop!

3. Cameraknop

Naast de actieknop krijgt de iPhone 16 (Plus) nóg een nieuwe knop. Volgens geruchten introduceert Apple bij alle iPhone 16-modellen een cameraknop, in het Engels de Capture Button genoemd. Met de knop krijg je sneller toegang tot een aantal functies van de camera bij de iPhone 16 (Plus). Zo kun je in- en uitzoomen met de button en kun je het beeld scherpstellen zonder het scherm van je iPhone daarvoor aan te raken.

Het is de verwachting dat je de nieuwe cameraknop niet fysiek kunt indrukken. In plaats daarvan werkt de button met kleine trilmotoren, die reageren als je de knop aanraakt. Deze techniek zagen we eerder al bij de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022. Met de knop is het gemakkelijker om bepaalde functies te activeren als je foto’s of video’s maakt met de iPhone 16 (Plus).

4. Kleiner camera-eiland

De camera is niet alleen beter te bedienen met de Capture Button, bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zien we ook een nieuwe functie. Het is straks mogelijk om met de reguliere iPhones ruimtelijke video’s te maken. Deze filmpjes kun je bekijken met de Apple Vision Pro voor een speciaal diepte-effect. Het voelt daardoor alsof je middenin de video zit, wat het terugkijken van herinneringen veel specialer maakt.

Om ruimtelijke video’s te maken moet het camera-eiland van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus worden aangepast. Bij de iPhone 15 (Plus) zijn de lenzen diagonaal van elkaar geplaatst, bij de iPhone 16 (Plus) is dat juist recht onder elkaar. Het is voor het eerst in jaren dat Apple veranderingen doorvoert bij de plaatsing van de camera’s. Naast de ruimtelijke video’s brengt het nieuwe camera-eiland vermoedelijk geen nieuwe functies naar de iPhone 16 (Plus).

5. Betere batterij

Nog een grote verandering die we bij de iPhone 16 (Plus) verwachten is een verbeterde accu. Apple werkt aan nieuwe functies voor de batterij bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus, waardoor de accuduur veel langer is bij de volgende iPhones. Om dit te bereiken past Apple het ontwerp van de batterij aan. Het formaat van de accu wordt waarschijnlijk kleiner, vooral bij de grotere iPhone 16 Plus.

De iPhone 16 krijgt naar verluidt een batterijcapaciteit van 3561 mAh, bij de iPhone 16 Plus is dat 4006 mAh. Op dit moment beschikt de iPhone 15 over een accu met 3349 mAh, de iPhone 15 Plus heeft 4383 mAh. Ondanks de kleinere accu is het wel de verwachting dat de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus veel langer meegaan. Zo kun je zwaardere functies uitvoeren met de iPhone 16 (Plus), zonder dat het batterijpercentage enorm snel daalt.

Release van de iPhone 16 (Plus)

Lang hoeven we niet te wachten op de iPhone 16 (Plus), want Apple brengt de telefoon volgende maand al uit. Dan weten we ook zeker welke nieuwe functies er naar de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus komen. Doorgaans vindt de presentatie van de nieuwe iPhones plaats in de tweede week van september.

Het is daarom de verwachting dat Apple de nieuwe iPhones onthult op dinsdag 10 september. Wil je nu alvast meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!