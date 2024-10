iPad mini 7 is uit: dit zijn alle nieuwe functies

Apple heeft de nieuwe iPad mini aangekondigd! Benieuwd naar alle functies van de iPad mini 7? Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je onder elkaar.

iPad mini 7

Er is een nieuwe generatie van de iPad mini gepresenteerd! Apple heeft de iPad mii 7 via een persbericht aangekondigd. De tablet heeft vooral onder de motorkap een grote update gekregen, want het toestel draait op een nieuwe processor. Dat heeft verschillende voordelen, zo werkt de iPad mini nu ook met Apple Intelligence. Dit zijn alle nieuwe functies van de iPad mini 7.

1. A17 Pro-chip

De iPad mini 7 draait op de A17 Pro-chip, die we eerder in de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zagen. Het is een grote stap voor de kleine tablet, want de iPad mini 6 draait nog op de A15 Bionic-chip. De A17 Pro-chip is veel krachtiger en heeft geen moeite met het draaien van meerdere zware taken tegelijk. Vermoedelijk heeft de iPad mini nu ook 8 GB aan werkgeheugen, maar dat heeft Apple nog niet bevestigd.

2. Apple Intelligence

Groot voordeel van de nieuwe A17 Pro-chip is dat de iPad mini nu ondersteuning heeft voor Apple Intelligence. De iPad mini 7 wordt in een latere versie van iPadOS 18 uitgebreid met veel meer functies. Vrijwel alle apps krijgen er met Apple Intelligence nieuwe features bij. Dat is een groot voordeel, zeker als je de iPad mini gebruikt om aantekeningen op te maken of om je mail bij te houden. Lees hier alles over Apple Intelligence.

3. Verbeterde camera

De iPad mini 7 heeft opnieuw een 12-megapixelcamera, net als de iPad mini 6. Het gaat om vrijwel dezelfde camera, maar met de zevende generatie van de iPad mini kun je toch scherpere foto’s maken. De tablet heeft ondersteuning voor Smart HDR 4, waarmee meer details worden vastgelegd door de camera. Dit is vooral merkbaar bij het maken van foto’s en bij het scannen van documenten. Laatstgenoemde gaat gemakkelijker bij de iPad mini 7, want de tablet gebruik AI om schaduwen bij documenten weg te werken.

4. Meer opslagruimte

Waar je bij de iPad mini 6 standaard 64 GB krijgt, is dat bij de iPad mini 7 twee keer zoveel. De tablet komt standaard met 128 GB aan opslagruimte. Daarnaast heb je de keuze uit 256 GB en 512 GB. Het is voor het eerst dat je kunt kiezen voor 128 GB en 512 GB, de iPad mini 6 was enkel beschikbaar met 64 GB of 256 GB. Goed nieuws dus, want nu kun je standaard meer bestanden kwijt op de kleine tablet. Zoveel betaal je voor iedere uitvoering:

5. Apple Pencil Pro

Begin dit jaar presenteerde Apple de Pencil Pro. De stylus heeft een nieuwe manier van bedienen, want je kunt de Pencil indrukken om een palet te openen op de tablet. Bovendien heeft de Apple Pencil Pro haptische feedback, waardoor de stylus kort trilt als je hem indrukt. De Apple Pencil Pro werkte al met de iPad Pro en iPad Air 2024, maar is nu ook te gebruiken met de iPad mini 7.

6. Nieuwe kleuren

Apple heeft een nieuwe reeks kleuren uitgebracht bij de iPad mini 7. Echt nieuw zijn de kleuren niet, want we hebben ze eerder al gezien bij de iPad Air 2024. De iPad mini 2024 is beschikbaar in de kleuren spacegrijs, paars, blauw en sterrenlicht. Bij de iPad mini 6 zagen we vergelijkbare kleuren, maar de roze variant is vervangen door de blauwe uitvoering.

7. Meer veranderingen

Verder heeft Apple vooral kleine veranderingen doorgevoerd bij de tablet. De iPad mini 7 beschikt over functies als Wifi 6E en Bluetooth 5.3, bij de iPad mini 6 was dat Wifi 6 en Bluetooth 5.3. Bij de iPad mini 7 zien we daarnaast veel van hetzelfde, de tablet heeft hetzelfde scherm en design als de zesde generatie van de iPad mini. Ook de accuduur, frontcamera en Touch ID zijn ongewijzigd.

iPad mini 7 kopen

Ben je van plan om een nieuwe tablet te kopen, maar vind je de ‘normale’ iPads te groot? Dan is de iPad mini 7 de beste keuze voor jou. Met de krachtige A17 Pro-chip heeft de iPad mini 7 ondersteuning voor Apple Intelligence en gaat de tablet nog jaren mee. Het kleine formaat maakt het toestel perfect om onderweg mee te nemen, series op te kijken, boeken op te lezen of om aantekeningen mee te maken.

Apple heeft de iPad mini 7 aangekondigd op 15 oktober 2024, een week later verschijnt de tablet in de winkels. Wil je de nieuwe iPad mini kopen? Dan hebben we goed nieuws, want de pre-order is al begonnen. Als je de iPad mini 7 nu bestelt, heb je de tablet op woensdag 23 oktober in huis. Dat is ook de datum dat de iPad in de winkels verschijnt. Bekijk hier waar je de iPad mini 7 kunt bestellen: