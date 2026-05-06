Apple verklapt: deze 3 nieuwe functies komen met iOS 26.5 naar je iPhone

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
6 mei 2026, 12:07
3 min leestijd
Apple verklapt: deze 3 nieuwe functies komen met iOS 26.5 naar je iPhone

Er komt weer een update voor je iPhone aan! Deze drie nieuwe functies van iOS 26.5 zijn al door Apple verklapt.

Lees verder na de advertentie.

iOS 26.5

Apple werkt aan de volgende update voor je iPhone! De eerste testversies van iOS 26.5 zijn al verschenen, zodat ontwikkelaars aan de slag kunnen met alle nieuwe functies. Apple heeft inmiddels de Release Candidate uitgebracht van iOS 26.5, dat betekent dat de definitieve update niet lang meer op zich laat wachten. In de beschrijving van de nieuwste testversie van iOS 26.5 verklapt Apple drie nieuwe functies voor de iPhone. Dit zijn ze!

berichten

1. End-to-end encryptie in Berichten

De Berichten-app krijgt er een belangrijke functie bij, want RCS-berichten zijn vanaf iOS 26.5 beveiligd met end-to-end encryptie. RCS (Rich Communication Services) is de opvolger van sms en zorgt ervoor dat je langere berichten, foto’s en video’s kunt delen met Android-gebruikers. Deze berichten zijn straks beter beveiligd, zodat alleen jij en de ontvanger ze kunt bekijken. RCS is (nog) niet beschikbaar in Nederland, in België kunnen gebruikers wel al aan de slag met de handige feature.

Lees verder na de advertentie.

2. Nieuwe wallpapers

Apple voegt ieder voorjaar nieuwe achtergronden toe aan de iPhone en dat is in 2026 niet anders. Met iOS 26.5 komen drie nieuwe wallpapers naar de iPhone, die in het thema van de Pride-collectie zijn ontworpen. Het gaat om drie kleurrijke achtergronden, die je op meerdere manieren kunt personaliseren. De wallpapers komen in elf variaties, zodat je voor iedere gelegenheid een passende kleur kunt selecteren. Zo zien ze eruit:

iOS 26.5 achtergronden

3. Apple Kaarten

Apple Kaarten wordt in iOS 26.5 uitgebreid met ‘Aanbevolen plaatsen’. Deze functie geeft suggesties voor nieuwe plekken, gebaseerd op de locaties die je eerder hebt bezocht. Zo raadt Apple Kaarten nieuwe restaurants of koffietentjes aan die passen bij eerdere plekken waar je bent geweest. De nieuwe feature van Apple Kaarten is afhankelijk van je locatie en regio, waardoor de kans bestaat dat je ‘Aanbevolen plaatsen’ niet direct na de release van iOS 26.5 kunt gebruiken.

26.5 bèta 1

Release van iOS 26.5

Apple brengt de Release Candidate van een update doorgaans een week voor de definitieve release uit, waardoor iOS 26.5 binnenkort beschikbaar komt voor alle gebruikers. Houd je iPhone volgende week dus goed in de gaten, want de kans is groot dat je iOS 26.5 dan kunt installeren. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zie iPhoned.nl vaker in Google

Blijf eenvoudig op de hoogte van het laatste Apple-nieuws, reviews en tips.

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google
Bron afbeelding: macrumors
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software iOS 26 iPhone Apple

Bekijk ook

ChatGPT heeft een belangrijke update (met deze veelgevraagde verandering)

ChatGPT heeft een belangrijke update (met deze veelgevraagde verandering)

Vandaag 13:39

watchOS 26.5 brengt 3 verbeteringen naar je Apple Watch (mét een verrassing)

watchOS 26.5 brengt 3 verbeteringen naar je Apple Watch (mét een verrassing)

Vandaag 10:29

Deze functie maakt alle nieuwe iPhones beter dan Samsung (en zo werkt die)

Deze functie maakt alle nieuwe iPhones beter dan Samsung (en zo werkt die)

Gisteren 15:31

Laat de oplader van je iPhone nóóit in het stopcontact zitten (voor dit gevaar)

Laat de oplader van je iPhone nóóit in het stopcontact zitten (voor dit gevaar)

4 mei 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren