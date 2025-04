Dit zijn alle nieuwe functies die met iOS 19 naar je iPhone komen

Apple onthult iOS 19 op maandag 9 juni, maar we weten al wat features die met de nieuwe versie naar je iPhone komen – dit kun je verwachten.

Dit brengt iOS 19 naar je iPhone

Apple geeft de eerste bèta van iOS 19 direct vrij na de WWDC 2025 keynote, die gepland staat voor maandag 9 juni. Na de bètatests moet de update in september voor het grote publiek verschijnen. We geven je een overzicht van de belangrijkste iOS 19 geruchten tot nu toe.

Een nieuw design

iOS 19 zal naar verwachting een nieuw ontwerp introduceren dat meer lijkt op het visionOS-besturingssysteem van de Apple Vision Pro-headset. Volgens Jon Prosser van Front Page Tech krijgt iOS 19 een glasachtig uiterlijk, met transparante menu’s, knoppen en andere elementen. Hij verwacht ook rondere app-pictogrammen en een nieuwe zwevende balk met tabbladen in Apple-apps.

Ook Mark Gurman van Bloomberg verwacht dat iOS 19 een visionOS-achtig ontwerp krijgt. Hij denkt dat de veranderingen in het ontwerp de grootste zullen zijn sinds iOS 7.

End-to-end versleuteling voor RCS-berichten

Vorige maand zei Apple dat het van plan is om ondersteuning voor end-to-end versleutelde RCS-berichten toe te voegen aan de Berichten-app in toekomstige software-updates. Dat betekent waarschijnlijk in iOS 19, macOS 16 en andere bijbehorende updates.

Hier zijn vijf nieuwe mogelijkheden die je kunt verwachten voor RCS-chats op iOS 19:

End-to-end versleuteling: hierdoor kunnen Apple en andere derde partijen geen berichten en bijlagen lezen.

In-line antwoorden.

Berichten bewerken.

Berichten verwijderen.

Volledige Tapback-ondersteuning (directe reactie op een specifiek bericht).

Live vertalingen met AirPods

Volgens Mark Gurman van Bloomberg krijgen ten minste enkele AirPods-modellen een nieuwe live vertaalfunctie met iOS 19 en een bijbehorende firmware-update. Live vertalingen werken als volgt: Als bijvoorbeeld een Engelssprekende iemand in het Spaans hoort praten, vertaalt de iPhone de spraak en geeft deze in het Engels door via de AirPods van de gebruiker. De woorden van de Engelse spreker worden ondertussen in het Spaans vertaald en door de iPhone afgespeeld.

Meer persoonlijke Siri

Apple heeft de meer persoonlijke versie van Siri die het vorig jaar tijdens WWDC als voorproefje had getoond, onlangs uitgesteld. Het bedrijf zei dat het verwacht de Siri-upgrades op een bepaald moment in het komende jaar uit te rollen. De functies zouden dus later dit jaar als onderdeel van iOS 19 kunnen worden gelanceerd op je iPhone.

We verwachten hoe dan ook de functies persoonlijke context, schermbewustzijn en app-integratie. Tijdens de WWDC 2024 keynote toonde Apple bijvoorbeeld een iPhone-gebruiker die Siri vroeg naar de vlucht en lunchreserveringen van zijn moeder op basis van informatie uit de Mail en Berichten-apps.

De vernieuwde Siri-functies vereisen een iPhone die Apple Intelligence ondersteunt, dus je hebt een iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, een iPhone 16-model of een iPhone 17-model nodig dat later dit jaar wordt gelanceerd.

Verbeterde Gezondheid-app

We verwachten een vernieuwde Gezondheid-app in iOS 19.4. Volgens Gurman is Apple van plan om een nieuwe AI-gestuurde coachingsfunctie aan te bieden die meer persoonlijke gezondheidsadviezen geeft. De informatie die de coachingfunctie biedt, zou vergezeld gaan van video’s van gezondheidsexperts die gebruikers informeren over verschillende gezondheidsaandoeningen en manieren om hun levensstijl te verbeteren. Als de Apple Watch bijvoorbeeld slechte hartslagtrends bijhoudt, zou een video de risico’s van hartaandoeningen kunnen uitleggen.

Het bijhouden van wat je eet zal een ander groot onderdeel zijn van de vernieuwde Gezondheid-app op je iPhone met iOS 19. Volgens Gurman zou de app kunnen concurreren met de MyFitnessPal-app.

EU veranderingen

De Europese Commissie heeft vorige maand een lange lijst met wijzigingen aangekondigd die Apple wettelijk verplicht is door te voeren in toekomstige iOS 19- en iOS 20-updates. De aankondiging verduidelijkt de eisen waaraan Apple zich in de EU moet houden onder de Digital Markets Act, die sinds maart 2024 volledig van kracht is. De veranderingen zullen de iPhone en zijn technologieën verder openstellen voor concurrerende bedrijven en apparaten, en daar is Apple niet blij mee. Dit zijn enkele van de belangrijkste vereisten:

Smartwatches van derden moeten eind 2025 iOS-meldingen kunnen weergeven en ermee kunnen communiceren. Dit zal waarschijnlijk iOS 19.2 of eerder zijn.

Apple moet de automatische audiowisselfunctie voor 1 juni 2026 beschikbaar maken voor koptelefoons van derden. We verwachten dit in iOS 19.4 of eerder. Dit is de functie waarmee de meeste AirPods en bepaalde Beats automatisch van verbinding kunnen wisselen tussen Apple-apparaten.

Apple moet voor 1 juni 2026 wijzigingen in iOS aanbrengen waardoor derden gelijkwaardige AirDrop-alternatieven kunnen aanbieden.

Apple moet voor iOS 20, of het einde van 2026 wijzigingen in iOS aanbrengen waardoor derden gelijkwaardige AirPlay-alternatieven kunnnen bieden. iOS 20 wordt naar verwachting in september 2026 vrijgegeven voor het grote publiek.

De volledige lijst met wijzigingen is te vinden op de website van de Europese Commissie.

iPhone-ondersteuning iOS 19

Volgens een betrouwbare bron van iOS-gerelateerde informatie zal iOS 19 compatibel zijn met de iPhone 11-serie en nieuwer.

Apple presenteert iOS 19 tijdens de WWDC 2025

Tijdens de keynote van de WWDC 2025 op maandag 9 juni zal er meer duidelijk worden over iOS 19. Wij brengen je op iPhoned dan natuurlijk direct op de hoogte!