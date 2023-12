Deze functies komen met iOS 18 (waarschijnlijk) naar je iPhone

Volgend jaar verschijnt iOS 18 en het wordt naar verluidt een grote update voor je iPhone. Deze functies komen waarschijnlijk naar iOS 18!

Apple werkt aan iOS 18

Dit jaar zien we met iOS 17.2 vermoedelijk nog één update voor je iPhone, waarmee een aantal toffe functies naar je telefoon komen. In eerdere testversies werd al duidelijk dat de Berichten-app en de actieknop van de iPhone 15 er nieuwe functies bij krijgen met iOS 17.2. Bovendien komt er een compleet nieuwe camerafunctie naar je iPhone, maar die ga je voorlopig niet volledig kunnen gebruiken.

De volgende grote update voor je iPhone is iOS 18. Daarvoor moeten we wel nog even wachten, want Apple brengt iOS 18 pas uit in september. Toch verklappen geruchten al een aantal nieuwe features die komend jaar naar je iPhone komen. Ben je benieuwd wat er allemaal gaat veranderen met de software-update? Deze nieuwe functies komen waarschijnlijk naar iOS 18!

1. Veel nieuwe functies voor AI

In 2023 is het gebruik van AI wereldwijd veel populairder geworden. Door ChatGPT en andere chatbots is kunstmatige intelligentie nu voor iedereen makkelijk te gebruiken. Helaas kwamen deze ontwikkelingen te laat voor Apple’s iOS 17, dat al in een vergevorderd stadium zat. Daarom maakt Apple met iOS 18 waarschijnlijk een inhaalslag als het gaat om functies voor AI.

Vooral Siri krijgt naar verluidt een grote update in iOS 18 door het gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat is niet het enige dat gaat veranderen door de komst van AI, deze functies komen nog meer naar iOS 18:

Integratie van AI in Berichten, waarmee automatische antwoorden kunnen worden gegeven;

Nieuwe AI-features in Apple Music om afspeellijsten samen te stellen;

Apps als Keynote en Pages worden ook uitgebreid met AI;

Xcode krijgt ondersteuning van AI, zodat ontwikkelaars sneller software kunnen schrijven.

2. Ondersteuning voor RCS

Met iOS 18 wordt het daarnaast een stuk makkelijker om foto’s en video’s te versturen vanaf een iPhone naar een toestel dat draait op Android. Apple stapt in 2024 namelijk over naar RCS (rich communication services). Dit is een nieuwe standaard voor het versturen van berichten tussen verschillende besturingssystemen, die veel meer mogelijkheden biedt.

Waar je op dit moment nog beperkt bent tot een maximale lengte van 160 karakters in een SMS-bericht, heb je bij RCS veel meer vrijheid. Je kunt met RCS foto’s en video’s van hoge kwaliteit delen via sms. Daarnaast kun je met RCS audioberichten sturen en groepsgesprekken aanmaken. Hiervoor heb je geen app meer nodig, zoals WhatsApp of Facebook Messenger. Die apps worden dus overbodig, want je hebt straks alleen nog iMessage op je iPhone nodig.

Meer functies voor iOS 18

Apple heeft de ondersteuning voor RCS zelf bevestigd, dat ongetwijfeld te maken heeft met nieuwe Europese wetgeving. We kunnen met alle nieuwe AI-functies dus grote veranderingen verwachten in iOS 18, dat naar verluidt de grootste iPhone-update in jaren wordt. Ook Apple zelf noemde de update al uitdagend, waardoor de verwachtingen voor volgend jaar hooggespannen zijn.

We moeten nog even wachten op iOS 18, maar dat betekent natuurlijk niet dat er in de tussentijd geen nieuwe functies naar je iPhone komen. In december verschijnt iOS 17.2 met deze nieuwe features voor je toestel. Wil je meer weten over iOS 18? Lees dan hier welke iPhone straks kunnen updaten naar de volgende software-update!

