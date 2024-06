iOS 18 bèta 2: dit zijn alle nieuwe functies die naar je iPhone komen

Apple heeft de tweede testversie van iOS 18 uitgebracht! Met de update komt er een aantal nieuwe functies naar je iPhone. Dit is er nieuw in iOS 18 bèta 2.

iOS 18 bèta 2

Er is een nieuwe testversie van iOS 18 beschikbaar! In iOS 18 bèta 2 introduceert Apple nieuwe functies voor je iPhone. Helaas krijgen vooral Amerikaanse gebruikers er features bij, omdat Apple eerder al heeft aangekondigd in Europa te wachten met een aantal belangrijke functies. Dat heeft volgens Apple te maken met de Digital Markets Act van de Europese Unie, maar het is (nog) niet duidelijk waarom dat precies zo is.

Daarom komen belangrijke functies als Apple Intelligence, synchrone iPhone-weergave en SharePlay Screen Sharing pas volgend jaar beschikbaar in Europa. Verschillende functies van iOS 18 bèta 2 zijn hierdoor nog niet te gebruiken in Nederland en België. Ben je benieuwd wat er allemaal nieuw is in de tweede testversie van iOS 18? Wij zetten alle functies voor je onder elkaar!

1. Synchrone iPhone-weergave

In macOS Sequoia is iPhone Mirroring een handige nieuwe functie. Apple heeft deze feature toegevoegd aan iOS 18 bèta 2, waardoor het mogelijk is om het scherm van je iPhone af te spelen op je Mac. Je kunt via dit iPhone-scherm vervolgens apps openen, notificaties zien en nog veel meer via je Mac. Je iPhone hoeft daarvoor niet ontgrendeld te zijn.

De nieuwe functie is vooral handig om bestanden, foto’s en video’s van je iPhone op je Mac te zetten. Je opent de bestanden direct vanaf je iPhone op de Mac, zonder dat je daarvoor AirDrop nodig hebt. Helaas is deze feature niet beschikbaar voor Europese gebruikers met iOS 18 bèta 2. Synchrone iPhone-weergave komt vermoedelijk pas in 2025 naar de iPhone en Mac.

2. RCS inschakelen bij iOS 18 bèta 2

Vanaf iOS 18 bèta 2 is het mogelijk om RCS (Rich Communication Services) in te schakelen op de iPhone. Met de nieuwe functie wordt het veel gemakkelijker om berichten via iMessage te sturen naar Android-gebruikers. Met RCS ingeschakeld kun je foto en video’s van hogere kwaliteit sturen en groepsgesprekken aanmaken in Berichten met Android-gebruikers. Ook deze functie is vooralsnog alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

3. Beginscherm

Bij het Beginscherm van de iPhone heeft Apple een aantal verbeteringen doorgevoerd. Vanaf iOS 18 bèta 2 hebben de icoontjes van apps een lichte én een donkere modus. Dit gold in de eerste testversie van iOS 18 nog niet voor het plaatje van de App Store, maar die is in bèta 2 wel toegevoegd. Bij andere apps heeft Apple het contrast verbeterd door meer donkere gebieden toe te voegen aan de symbolen.

Een andere verbetering zien we terug bij de wallpapers in iOS 18. Het is in iOS 18 bèta 2 mogelijk om de donkere modus van achtergronden automatisch te activeren. De achtergrond verandert dan mee met de donkere modus van de apps, die vanzelf in- en uitgeschakeld wordt aan het begin of einde van de dag. Het scherm van je iPhone wordt in de donkere modus op deze manier ook écht donker.

4. Widgets

Apple heeft in iOS 18 bèta 2 een nieuwe widget geïntroduceerd op de iPhone. In de widget zie je al je verbonden kaarten van de Wallet-app terug. Welke informatie je bij iedere (betaal)kaart ziet kun je zelf instellen. Zo is het ook mogelijk om je actuele saldo en recente transacties te zien. De nieuwe Connected Cards-widget kun je toevoegen in de tweede testversie van iOS 18, maar het lijkt erop dat die nog niet naar behoren werkt.

5. Wachtwoorden-app en Bedieningspaneel

In de Wachtwoord-app heeft Apple een kleine verandering doorgevoerd. De compleet nieuwe app verzamelt al je wachtwoorden in iOS 18, zodat je ze niet zelf hoeft te zoeken in de instellingen van je iPhone. Om een nieuwe categorie toe te voegen kun je in iOS 18 bèta 2 simpelweg op het plusje linksonder in beeld tikken. Die knop was er in de eerste testversie van iOS 18 nog niet, maar is een handige toevoeging in de tweede bèta.

Vanaf iOS 18 kun je jouw iPhone uitschakelen met de aan- en uitknop in het Bedieningspaneel. Deze verschijnt rechtsboven in beeld zodra je het Bedieningspaneel opent. Veel gebruikers schakelden hierdoor regelmatig onbedoeld het toestel uit. Daarom heeft Apple in iOS 18 bèta 2 de bediening van de powerbutton aangepast. Om de iPhone uit te zetten moet je de knop nu langer ingedrukt houden, zodat je het toestel niet zomaar uitschakelt.

Meer over iOS 18

Apple voert in iOS 18 bèta 2 dus een aantal veranderingen en verbeteringen door op de iPhone. Ook voor de iPad is een nieuwe testversie beschikbaar, lees hier welke nieuwe functies er naar iPadOS 18 bèta 2 komen. Voor de definitieve versies van iOS 18 en iPadOS 18 moeten we nog wel even wachten, want Apple brengt de updates pas uit in september. Dan verschijnen ook macOS Sequoia en watchOS 11.

Helaas moeten we langer wachten op belangrijke functies als Apple Intelligence, want Apple brengt deze features pas volgend jaar naar Europa. In latere testversies van iOS 18 voegt Apple waarschijnlijk kleinere nieuwe functies en veranderingen door. Wil je weten welke veranderingen er naar je iPhone komen met iOS 18? Lees dan hier alles over de grootste iPhone-update ooit!

