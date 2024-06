Deze belangrijke functies komen pas met iOS 18.1 naar je iPhone

Apple heeft iOS 18 officieel aangekondigd, maar lang niet alle features zijn direct beschikbaar. Deze functies komen pas met iOS 18.1 naar je iPhone!

Apple onthult iOS 18

Op de WWDC 2024 heeft Apple iOS 18 onthuld. Het gaat om de grootste iPhone-update ooit, met veel nieuwe functies voor het Bedieningspaneel, het beginscherm én de introductie van Apple Intelligence. De eerste testversie van iOS 18 is inmiddels uitgebracht voor ontwikkelaars, de definitieve update verschijnt pas in september. Helaas komen dan niet direct alle nieuwe functies van iOS 18 naar je iPhone.

Een aantal belangrijke features komt pas in een latere update beschikbaar, vermoedelijk in iOS 18.1. Andere functies verschijnen zelfs nóg later, die komen pas in 2025. Daardoor is de eerste versie van iOS 18 een minder grote update dan voorheen werd gedacht, want alle nieuwe features worden verspreid over kleinere updates uitgebracht. Benieuwd welke functies er pas later naar je iPhone komen? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

1. Siri

Siri krijgt een grote update in iOS 18. Apple’s spraakassistent krijgt een nieuwe interface, ondersteunt tekstopdrachten en volgt je schermactiviteit. Veel van Siri’s nieuwe functies komen pas in iOS 18.1 of later beschikbaar, waaronder het scannen van je scherm. In een latere versie van iOS 18 kun je bijvoorbeeld naar je fotobibliotheek gaan en aan Siri vragen om de afbeelding te koppelen aan een contact.

Daarnaast krijgt Apple’s spraakassistent diepere integratie in vrijwel alle apps, waardoor je uitgebreidere opdrachten kunt opvragen. Zo is het straks mogelijk om de podcast af te laten spelen die door een vriend is aangeraden in WhatsApp. Deze functie komt pas aan het einde van het jaar naar je iPhone, waarschijnlijk in iOS 18.1 of een latere update.

2. Mail

Er komen in iOS 18 grote veranderingen naar Apple’s Mail-app. Het wordt veel gemakkelijker om je mailbox te ordenen, want binnenkomende mails worden direct gecategoriseerd en gesorteerd. Zo komen bevestigingsmails en betaalwijzen in een eigen categorie te staan, net als marketingmails en kortingsbonnen. Wil je alle mails van één bedrijf zien? Dan kun je daar vanaf iOS 18 de samenvattingsweergave voor gebruiken.

Waar apps als Berichten en Foto’s direct een nieuwe interface krijgen bij de lancering van iOS 18, duurt dat bij Mail langer. De nieuwe functies komen pas in iOS 18.1 of iOS 18.2. Apple spreekt van een release ‘later dit jaar’, dus we moeten nog even wachten op alle veranderingen in de Mail-app.

3. Nieuwe emoji

Zoals ieder jaar komen er weer nieuwe emoji’s naar je iPhone, maar in 2024 zijn dat er wel heel veel. Apple heeft bij iOS 18 namelijk Genmoji geïntroduceerd, een toffe feature waarbij je zelf een plaatje samenstelt. Zo heb je de keuze uit een oneindige reeks emoji’s, want je bepaalt zelf hoe ze eruitzien. Daarvoor hoef je alleen maar een tekstuele omschrijving in te voeren, je iPhone maakt het plaatje vervolgens met behulp van AI.

De Genmoji zijn bij de release van iOS 18 direct beschikbaar, maar dat geldt niet voor de nieuwe ‘normale’ emoji’s die naar je iPhone komen. Het standaardtoetsenbord met plaatjes wordt ook uitgebreid, hier zijn de nieuwe emoji’s al aangekondigd. Deze worden pas later in 2024 of begin 2025 toegevoegd op je iPhone. Vermoedelijk is iOS 18.1 te vroeg voor deze functie, we kunnen de nieuwe emoji’s waarschijnlijk pas in iOS 18.4 gebruiken.

4. Apple Intelligence

De belangrijkste verandering dit jaar is Apple Intelligence. Dit is voor het eerst dat Apple op grote schaal inzet op kunstmatige intelligentie. Helaas komen de AI-functies niet naar alle iPhones, alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max hebben ondersteuning voor Apple Intelligence. De nieuwe techniek is direct te gebruiken bij de release van iOS 18, maar is dan waarschijnlijk niet zonder problemen.

Volgens Apple gaat het dan nog om een testversie van Apple Intelligence. Dat betekent dat er nog fouten in de software kunnen zitten en er waarschijnlijk nog aan de techniek gesleuteld moet worden. In de weken na de release van iOS 18 komen er tussentijdse updates die Apple Intelligence moeten verbeteren. In iOS 18.1 moet de functie al veel beter zijn, maar Apple zal daar tijd voor nodig hebben.

5. iPhone Mirroring

Met de nieuwe functie Synchrone iPhone-weergave is het mogelijk om je iPhone te gebruiken via je Mac, zonder dat deze ontgrendeld is. Je kunt elke iPhone-app direct openen vanaf je Mac, zelfs de audio van je iPhone‌ is hoorbaar op je Mac. Met deze functie kun je eenvoudig bestanden tussen je iPhone en Mac over en weer verplaatsen, zonder dat je daar AirDrop voor nodig hebt. Helaas komt deze functie pas beschikbaar in iOS 18.1.

6. Verbeteringen in de Woning-app

Apple heeft een aantal verbeteringen voor de Woning-app aangekondigd. Vanaf iOS 18 is het mogelijk om slimme robotstofzuigers toe te voegen aan de app. Dat is een handige functie, want je kunt Siri dan vragen om de vloer schoon te maken. Door de ondersteuning voor de Woning-app start Siri de robotstofzuiger automatisch. Dit is niet direct mogelijk, want de functie wordt pas in iOS 18.1 toegevoegd.

Daarnaast kun je in de vernieuwde Woning-app het energieverbruik van je woning zien. In de applicatie wordt weergegeven hoeveel energie je per dag verbruikt en wat het gemiddelde is van een week, maand, half of heel jaar. Je krijgt zo een beter overzicht van je energieverbruik, zodat je beter weet waarop je kunt besparen. Ook deze functie komt pas in iOS 18.1 of later naar de Woning-app.

Release van iOS 18.1

We moeten nog wel even wachten op iOS 18.1, want Apple moet eerst iOS 18 uitbrengen. De grote update verschijnt pas in september, als Apple ook de iPhone 16-serie aankondigt. Dat gebeurt waarschijnlijk op een maandag of dinsdag. Als we (heel) ver vooruitkijken zou dat maandag 9 en dinsdag 10 september 2024 zijn. Apple brengt iOS 18 een week later uit, op 16 september 2024 kun je vermoedelijk updaten.

Een maand later verschijnt de volgende update, we kunnen iOS 18.1 in oktober verwachten. Doorgaans brengt Apple de tweede software-versie aan het einde van oktober uit, zo verscheen iOS 17.1 op 25 oktober. De kans is daarom groot dat iOS 18.1 rond dezelfde periode verschijnt. We kunnen veel iOS 18-functies dus pas eind oktober gebruiken, mits je de juiste iPhone hebt. Wil je weten of jouw toestel ondersteuning heeft voor iOS 18? Bekijk dan hier de lijst met ondersteunde iPhones!