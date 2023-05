Deze toffe functies komen naar iOS 17 (en dit is wanneer)

WWDC 2023 komt eraan en Apple gaat dan iOS 17 voor het eerst laten zien. Wij vertellen je nu al welke toffe functies er met iOS 17 naar je iPhone komen én wanneer!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is wanneer iOS 17 komt (met deze functies)

Het is nog eventjes wachten tot Apple van start gaat met WWDC 2023, maar 5 juni (zo tegen 19:00 uur) is het eindelijk zover. Dan kunnen we als het goed is ook een eerste indruk krijgen van iOS 17.

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft al een aantal toffe functies uit de doeken gedaan. Wij hebben de belangrijkste voor je bij elkaar gezet. Wij kunnen in ieder geval niet wachten.

1. Nieuw lockscreen

Een van de tofste nieuwe functies is te vinden bij het lockscreen. Volgens Gurman gaat Apple een nieuw soort lockscreen introduceren die van je iPhone een soort ‘scherm voor je slimme woning’ maakt.

Wanneer je de iPhone niet gebruikt en hem horizontaal neerzet, laat de smartphone onder andere de kalender, je afspraken, gegevens over het weer, notificaties en meer zien. Heb je de iPhone verbonden met een MagSafe oplader, dan komt er een soort smart-hub tevoorschijn. Een beetje vergelijkbaar met wat je ook bij apparaten als de Google Nest Hub te zien krijgt. Apple wil op deze manier de iPhone meer toepassingen geven als je hem niet actief gebruikt.

Volgens Gurman is Apple van plan om verschillende apps een update te geven. Dit zijn onder andere Apple Wallet en Zoek mijn. Daarnaast kunnen bekende functies als SharePlay en AirPlay ook een aantal verbeteringen verwachten.

Volgens Gurman gaat vooral de Wallet-app een paar ‘flinke aanpassingen’ krijgen, maar de Apple-kenner gaf jammer genoeg verder geen uitleg daarover. Ook over de exacte verbeteringen in de Zoek mijn-app gaf Gurman geen extra informatie. Wanneer je meer wilt weten over deze functies in iOS 17, moet je dus nog even geduld hebben tot WWDC 2023 begint.

3. Apple komt met een dagboek-app (soort van)

Er gingen al langer geruchten dat Apple bezig is met een soort journal-app. Hier kun je dan elke dag je activiteiten of persoonlijke gedachten in kwijt. Volgens Gurman staat de app nu op de planning voor iOS 17.

Verschillende geruchten zeggen dat de app ook een extra feature krijgt die analyseert wat je doet en hoe je je daarbij voelt. Dit zou dan in samenwerking zijn met een nieuwe feature die Apple in de planning voor iOS 17 heeft die je gemoedstoestand in de gaten houdt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17 verschijnt in september

Maar wanneer verschijnt iOS 17 dan écht? De update wordt aangekondigd op 5 juni en is dan in september te installeren op alle iPhones die de nieuwe versie van iOS ondersteunen. De update zal dan waarschijnlijk vanaf 18 september ook echt te installeren zijn. Wil je weten of je iOS 17 op jouw iPhone kan zetten? Bekijk dan hier welke iPhones ondersteuning voor iOS 17 krijgen.