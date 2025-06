Deze 3 populaire WhatsApp-functies brengt Apple (eindelijk) naar de iPhone

Apple brengt dit jaar drie populaire functies van WhatsApp eindelijk naar de Berichten-app. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26

Bij de WWDC 2025 heeft Apple de belangrijkste software-updates van het jaar aangekondigd! Dit jaar brengt het bedrijf onder andere iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26 uit. De besturingssystemen krijgen niet alleen een nieuwe interface, maar worden ook uitgebreid met een groot aantal features. Je krijgt later dit jaar meer redenen om de Berichten-app te gebruiken, want Apple brengt drie populaire functies van WhatsApp eindelijk naar Berichten op de iPhone, iPad en Mac. Dit zijn ze!

1. Polls maken

Het is bij WhatsApp al langer mogelijk om polls te maken. Berichten neemt deze functie in iOS 26 over, waardoor je voor het eerst polls kunt sturen in (groeps)gesprekken in de Berichten-app. Je bepaalt zelf hoeveel keuzes je toevoegt aan de peiling. Dit is een handige feature voor het prikken van een datum of het maken van andere gezamenlijke keuzes, zowel in privé- als groepsgesprekken.

2. Achtergrond instellen

Heb je in WhatsApp bij alle gesprekken een eigen achtergrond ingesteld? Dan hebben we goed nieuws, want dit is één van de functies die met iOS 26 naar Berichten komt. Je bepaalt zelf welke achtergrond ieder gesprek krijgt. Daarbij heb je de keuze uit suggesties van Apple, maar je kunt ook kiezen voor een eigen foto. Daarnaast kun je verschillende wallpapers en kleuren selecteren als achtergrond.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Tekstwolkjes

WhatsApp toont al jaren een indicatie als een gebruiker aan het typen is in een gesprek. Apple brengt deze functie met iOS 26 ook naar de Berichten-app. In een groepsgesprek verschijnt voortaan een wolkje met drie puntjes wanneer iemand aan het typen is. Aan de profielfoto naast het tekstwolkje kun je zien om wie het gaat. In tegenstelling tot WhatsApp beperkt Apple de feature bij Berichten tot groepsgesprekken, in privégesprekken is het (nog) niet zichtbaar wanneer iemand typt.

Release van iOS 26

Waar de Berichten-app het jarenlang zonder een aantal populaire functies van WhatsApp heeft moeten doen, brengt Apple daar met iOS 26 verandering in. Gebruikers krijgen daardoor steeds meer redenen om Berichten te gebruiken. De verbeteringen komen pas later dit jaar beschikbaar in de applicatie, want Apple brengt iOS 26 in september uit voor alle gebruikers. Ontwikkelaars kunnen nu al aan de slag met nieuwe features, maar die kunnen later nog worden aangepast.

De definitieve versie van iOS 26 verschijnt vermoedelijk op de tweede dinsdag van september. Dat is dit jaar dinsdag 9 september, waardoor de kans groot is dat je dan iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 en alle andere nieuwe softwareversies kunt installeren. Helaas hebben niet alle toestellen ondersteuning voor de grootste software-updates van 2025. Benieuwd of jij kunt updaten? Lees hier welke iPhones werken met iOS 26!