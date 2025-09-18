Deze 3 exclusieve functies zijn alléén voor de Apple Watch Ultra 3

Apple heeft de beste Apple Watch ooit nóg beter gemaakt! Deze drie exclusieve functies zijn alleen voor de Apple Watch Ultra 3.

Apple Watch Ultra 3

De Apple Watch Ultra 3 is uitgebracht! De beste Apple Watch ooit is dit jaar nog geavanceerder geworden. De Apple Watch Ultra biedt opnieuw ondersteuning voor diepzeeduiken, bergbeklimmen en extreme watersporten, maar dat is niet alles. Bij de Apple Watch Ultra 3 zien we een aantal functies, die bij geen andere Apple Watch beschikbaar zijn. Deze functies zijn exclusief voor de Apple Watch Ultra 3!

1. Langere accuduur

Apple heeft de accuduur van de Apple Watch Ultra dit jaar sterk verbeterd. De Apple Watch Ultra had al de beste batterijduur van Apple Watches, zo gaat de Apple Watch Ultra 2 tot 36 uur mee bij normaal gebruik. Bij de Apple Watch Ultra 3 is dat nog langer, want die gaat tot 42 uur mee na één keer opladen. Schakel je de energiebesparingsmodus in? Dan gaat de Apple Watch Ultra 3 tot 72 uur mee.

2. SOS-noodmelding via satelliet

De Apple Watch Ultra 3 is Apple’s eerste smartwatch met satellietverbinding. Heb je geen mobiel bereik? Dan kun je met de Apple Watch Ultra 3 alsnog communiceren via satelliet. Zo kun je een noodmelding versturen naar hulpdiensten en naar je SOS-contactpersonen, ook als je geen toegang tot het mobiele netwerk hebt. Je bent dus buitenshuis altijd bereikbaar met de Apple Watch Ultra 3, ook als je hoog in bergen zit of op een andere afgelegen plek bent.

3. Groter scherm

Ben je op zoek naar de Apple Watch met het grootste scherm? In dat geval kom je uit bij de Apple Watch Ultra 3, want Apple heeft het display een slag groter gemaakt. De schermranden zijn iets smaller geworden, waardoor de Apple Watch Ultra dit jaar een beeldoppervlak heeft van 1245 mm². Ter vergelijking: bij de Apple Watch Ultra 2 is dat 1185 mm², de Apple Watch Series 10 heeft 1220 mm². De Apple Watch Ultra 3 heeft dus een groter display dan alle andere Apple Watches.

Apple Watch Ultra 3 halen

Onderdelen als een extreem lange accuduur, groter scherm en satellietverbinding zijn exclusief voor de Apple Watch Ultra 3. Daarnaast onderscheidt de smartwatch zich van de vorige generatie Apple Watch Ultra door de snellere S10-chip, bij de Apple Watch Ultra 2 is dat nog de S9-chip. Opladen gaat ook sneller, want de Apple Watch Ultra 3 is in 45 minuten tot 80 procent opgeladen. Heb je niet zo lang de tijd? Na 15 minuten opladen gaat de Apple Watch Ultra 3 weer 12 uur mee bij normaal gebruik.

Ben je enthousiast over alle functies die alleen voor de Apple Watch Ultra 3 beschikbaar zijn? Apple heeft de geavanceerde smartwatch op dinsdag 9 september 2025 aangekondigd, de verkoop is dezelfde dag gestart. Je kunt de Apple Watch Ultra 3 nu bestellen, zodat je de beste Apple Watch ooit als eerste in huis hebt. Wil je zeker zijn dat je de laagste prijs betaalt voor de Apple Watch Ultra 3? Bekijk dan hier alle aanbiedingen, zodat je niet teveel betaalt: