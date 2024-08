Apple Watch Series 10 komt volgende maand al (met deze functies)

Apple presenteert volgende maand maar liefst drie nieuwe Apple Watches. Deze functies komen waarschijnlijk naar de Apple Watch Series 10!

Apple Watch Series 10 komt eraan

We zien volgende maand niet alleen de iPhone 16, Apple kondigt maar liefst drie nieuwe Apple Watches aan. De Apple Watch SE 2024, Apple Watch Ultra 3 en Apple Watch Series 10 verschijnen dan. Voor de Apple Watch Series 10 (of Apple Watch X) zijn de verwachtingen hooggespannen, want het is inmiddels tien jaar geleden dat de eerste Apple Watch werd gepresenteerd. Benieuwd naar alle nieuwe features? Deze functies komen naar de Apple Watch Series 10!

1. Groter display

Apple past voor het eerst in jaren het formaat van de Apple Watch aan. Het scherm van de smartwatch wordt een slag groter, je kunt bij de Apple Watch Series 10 kiezen tussen 45 en 49 millimeter. Bij de Apple Watch Series 9 (en eerder) had je de keuze uit 41 of 45 millimeter. De reguliere Apple Watch is straks dus even groot als de Apple Watch Ultra (2), die al een scherm van 49 millimeter heeft.

2. Dunnere behuizing

Naast het grotere scherm voert Apple nog meer veranderingen bij het design door, want de Apple Watch Series 10 wordt veel dunner. Het is nog niet duidelijk hoe dun de nieuwe smartwatch precies wordt. Apple heeft voor een slanker ontwerp gekozen, om te voorkomen dat de Apple Watch met het grotere display een lomp apparaat wordt. Met de huidige dikte van de Apple Watch Series 9 zou dat namelijk wel het geval zijn.

3. Krachtigere chip

Het is zeker dat de Apple Watch Series 10 een nieuwe chip krijgt, hoogstwaarschijnlijk draait het horloge op de S10-chip. De kans is groot dat het om een krachtige processor gaat, die ervoor moet zorgen dat de nieuwe generatie van de Apple Watch ondersteuning krijgt voor Apple Intelligence. De huidige Apple Watches hebben dat niet, dus het is goed mogelijk dat de Apple Watch Series 10 in ieder geval wordt uitgebreid met een aantal AI-functies.

4. Nieuwe gezondheidsfuncties

De Apple Watch Series 10 wordt uitgerust met nieuwe gezondheidsfuncties. Volgens geruchten kan de smartwatch slaapapneu detecteren en een te hoge bloeddruk herkennen. Met watchOS 11 lijkt Apple de nieuwe functies alvast voor te bereiden, want na de update staat de Vitals-app op je Apple Watch. Hierin vind je belangrijke lichaamswaardes en straks vermoedelijk ook gegevens over slaapapneu en je bloeddruk.

5. Verbeterd oled-scherm

Apple introduceert bij de Apple Watch Series 10 een verbeterd oled-scherm, dat voorzien is van LTPO (low temperature polycrystalline oxide). Door de nieuwe techniek is de kwaliteit van het scherm beter, zonder op de batterij in te leveren. Bij de Apple Watch Series 10 is er door de dunnere behuizing waarschijnlijk minder ruimte voor de batterij. Het nieuwe scherm moet ervoor zorgen dat de accuduur niet verslechtert.

Release van de Apple Watch Series 10

Lang hoeven we niet meer te wachten op de Apple Watch Series 10, want Apple kondigt de smartwatch volgende maand aan. Het is de verwachting dat de nieuwe generatie van de Apple Watch op dinsdag 10 september wordt onthuld. Die avond verschijnen ook de iPhone 16, Apple Watch SE en de Apple Watch Ultra 3. Een week later zijn de toestellen verkrijgbaar in de winkel.

Over minder dan een maand weten we dus zeker welke functies er naar de Apple Watch Series 10 komen. Wil je nu al meer weten over de volgende Apple Watch? Lees dan hier alle geruchten over de Apple Watch Series 10, de Apple Watch SE 2024 en de Apple Watch Ultra 3. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu op zoek naar een nieuwe smartwatch? Bekijk dan hier de beste prijzen van de huidige Apple Watches: