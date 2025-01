AirTag 2 komt eraan: voor deze functies wil je upgraden

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de AirTag, die naar verluidt dit jaar verschijnt. Om deze functies wil je upgraden naar de AirTag 2!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirTag 2

Volgens geruchten komt Apple met een nieuwe generatie van de AirTag, die dit jaar aangekondigd wordt. De eerste versie van de AirTag verscheen in 2021 en Apple heeft sindsdien geen nieuwe tracker meer uitgebracht. Daar komt in 2025 verandering in, want de AirTag 2 staat op de planning. Het is de verwachting dat de AirTag 2 een aantal belangrijke nieuwe functies krijgt, die vooral onder de motorkap worden doorgevoerd.

Er worden weinig aanpassingen bij het design van de AirTag 2 verwacht. De behuizing lijkt naar verluidt op de huidige generatie van de tracker. Dat betekent dat de AirTag opnieuw wordt voorzien van een knoopcelbatterij en dus niet oplaadbaar is. Mogelijk is de nieuwe AirTag wel energiezuiniger, waardoor de batterij langer meegaat. Dat heeft te maken met de nieuwe processor, die een aantal functies bij de AirTag 2 verbetert.

Om deze functies wil je upgraden

Geruchten voorspellen dat de AirTag 2 een nieuwe chip krijgt. De huidige AirTag heeft nog een U1-chip, die ervoor zorgt dat de tracker nauwkeurig gelokaliseerd kan worden. Bij de volgende generatie van de AirTag wordt dat mogelijk de U2-chip, waarmee ‘Nauwkeurig zoeken’ veel beter wordt. Nu kun je de AirTag terugvinden bij een afstand tussen de tien en dertig meter, bij de AirTag 2 is dat tussen de dertig en negentig meter.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat is een grote verbetering, waardoor de AirTag 2 veel beter vindbaar is. Vermoedelijk is dat vooral merkbaar in dichtbevolkte gebieden. Daar komt het nu nog wel eens voor dat de locatie van de AirTag niet laadt in de Zoek mijn-app, maar dat probleem wordt bij de AirTag 2 verholpen. Dan kun je de locatie vrijwel altijd zien én werkt ‘Nauwkeurig zoeken’ vanaf een grotere afstand. De belangrijkste functie van de AirTag krijgt dus een grote update.

Verbeterde privacy bij de AirTag 2

Apple verbetert daarnaast de privacy bij de AirTag 2. Het is inmiddels meermaals voorgekomen dat de AirTag werd misbruikt voor het stalken van mensen, wat Apple wil voorkomen bij de nieuwe versie van de tracker. Met nieuwe maatregelen moet het gemakkelijker zijn om onbekende AirTags op te sporen, als ze langere tijd meebewegen met jouw locatie. De verbeterde privacy is volgens geruchten een belangrijk onderdeel van de nieuwe functies bij de AirTag 2.

Het is nog niet duidelijk wanneer Apple de AirTag 2 uitbrengt. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman komt het apparaatje pas in de tweede helft van 2025. Dan weten we ook zeker welke functies naar de AirTag 2 komen en wat de startprijs wordt. Apple verkoopt de AirTag nu voor 39 euro, vermoedelijk krijgt de volgende generatie dezelfde prijs. Ben je nu op zoek naar een nieuwe AirTag? Bekijk dan hier de laagste prijzen, zodat je nooit teveel betaalt: