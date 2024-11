AirPods Pro 3 krijgen deze functies (en dit is wanneer)

Er komt een nieuwe generatie van de AirPods Pro aan! Deze functies komen naar de AirPods Pro 3 en dit is wanneer de oortjes verschijnen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 3

Apple werkt aan een nieuwe versie van de AirPods Pro! Bij de AirPods Pro 3 zien we niet alleen nieuwe functies, maar waarschijnlijk ook een nieuw ontwerp. Daarnaast krijgen de oortjes een nieuwe processor, die zorgt voor een sterk verbeterde audiokwaliteit. Ben je van plan om binnenkort nieuwe AirPods te kopen? Deze features komen naar de oortjes en dit is de verwachte releasedatum van de AirPods Pro 3.

Overzicht Design Processor Functies Camera Release

1. Nieuw design

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgen de AirPods Pro 3 volgend jaar een nieuw ontwerp. Dat is bijzonder, want sinds de introductie van de AirPods Pro in 2019 heeft Apple geen veranderingen doorgevoerd bij het design van de oortjes. Dat betekent dat we volgend jaar voor het eerst in zes jaar een nieuw ontwerp gaan zien bij de AirPods Pro.

Het is nog niet bekend wat er gaat veranderen bij de AirPods Pro 3. Mogelijk past Apple de bedieningsmanier aan bij de oortjes. In dat geval zien we aanpassingen bij de steeltjes van de AirPods. Daarnaast is het goed mogelijk dat de case veel compacter wordt, zoals we nu al bij de AirPods 4 zien. Gurman heeft zelf niks gezegd over welke veranderingen in het ontwerp we precies kunnen verwachten.

2. H3-chip

Bij de eerste generatie van de AirPods Pro koos Apple voor de H1-chip, bij de tweede generatie is dat de H2-chip. Logische vervolgstap is dat de AirPods Pro 3 draaien op de H3-chip. Waar je bij sommige producten weinig merkt van een nieuwe processor, is dat bij de AirPods juist wel het geval. Zo is het verschil tussen de H1- en de H2-chip erg groot, dat vooral merkbaar is bij de geluidskwaliteit van de oortjes.

Met de H2-chip hebben de AirPods Pro 2 een groter bereik, waardoor diepe en hoge tonen duidelijker hoorbaar zijn. Het is de verwachting dat Apple bij de AirPods Pro 3 de audiokwaliteit verder verbetert. Nog een voordeel van de H3-chip is de verbeterde ruisonderdrukking. De nieuwe processor houdt storende geluiden nog beter tegen en voegt vermoedelijk nieuwe functies voor ruisbeheersing toe aan de AirPods Pro 3.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Gezondheidsfuncties

Naast het nieuwe ontwerp en de H3-chip werkt Apple ook aan nieuwe gezondheidsfuncties bij de AirPods Pro 3. Apple heeft nu al een reeks gezondheidsfeatures uitgebracht voor de AirPods. Zo kun je een gehoortest doen met de oortjes en ze gebruiken als gehoorapparaat. Daar komen bij de AirPods Pro 3 nog meer functies bij, want het wordt mogelijk om je lichaamstemperatuur op te meten met de oortjes.

Het is nu al mogelijk om je lichaamstemperatuur vast te leggen met je Apple Watch. Vanaf volgend jaar kan dat ook met de AirPods Pro 3. Het opmeten van je lichaamstemperatuur is vermoedelijk preciezer als je dit via je oren doet dan wanneer dit via je pols gebeurt. Daardoor zijn de resultaten van de AirPods waarschijnlijk betrouwbaarder dan die van de Apple Watch.

4. Camera en Apple Intelligence

Geruchten voorspellen daarnaast dat de AirPods voorzien worden van camera’s. Deze camera’s gebruiken naar verluidt Apple Intelligence om de wereld om je heen te begrijpen. Dit is vooral handig voor gebruikers die slechtziend zijn, want zo kunnen de oortjes aanwijzingen geven over de omgeving. Dat past binnen Apple’s gezondheidsfuncties, die veelal focussen op het verbeteren van de toegankelijkheid.

Het is nog niet duidelijk of de externe camera’s al bij de AirPods Pro 3 worden geïntroduceerd, of pas bij een latere generatie van de oortjes worden toegevoegd. Apple heeft inmiddels Visual Intelligence uitgebracht, waarmee de camera van de iPhone 16 objecten, restaurants en personen herkent met behulp van Apple Intelligence. Deze feature zou dan zonder twijfel ook naar de camera van de AirPods Pro komen.

Release van de AirPods Pro 3

Ben je enthousiast over de AirPods Pro 3? Dan moet je nog wel even wachten, want de oortjes verschijnen pas volgend jaar. Apple brengt nieuwe AirPods doorgaans uit in het najaar. Zo kwamen de eerste en tweede generatie van de AirPods Pro in september en oktober uit. Hetzelfde zagen we dit jaar met de AirPods 4, die oortjes werden in september aangekondigd.

De kans is dus groot dat de AirPods Pro 3 pas in september of oktober 2025 in de winkels verschijnen. Mogelijk kondigt Apple de oortjes op hetzelfde moment aan als de iPhone 17. Nog even geduld dus, want de AirPods Pro 3 komen pas over ongeveer een jaar. Wil je niet zo lang wachten? Dan zijn de AirPods Pro 2 nog steeds een hele goede keuze, die recent met iOS 18 nog nieuwe functies hebben gekregen. Dit zijn de laagste prijzen van de AirPods Pro 2 op dit moment: