Deze nieuwe functie voorkomt dat je de zaklamp per ongeluk uitzet

Als je de zaklamp van je iPhone vaak gebruikt, merk je dat die af en toe per ongeluk uit gaat – deze nieuwe functie van iOS 26.1 voorkomt dat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze functie voorkomt dat je de zaklamp uit zet

De zaklamp per ongeluk uitzetten, gebeurt wanneer je de zaklamp aanzet via het vergrendelscherm. Het komt doordat de minste of geringste aanraking van het scherm door je iPhone wordt geïnterpreteerd als een veeg naar rechts. En daarmee open je de camera, waardoor de zaklamp onmiddellijk wordt uitgeschakeld. Dat kan erg vervelend zijn, zeker als je geen idee hebt waar het door komt. Maar met iOS 26.1 kun je eindelijk iets doen om dit te verhelpen.

Wanneer je de zaklamp van je iPhone gebruikt, is dat meestal omdat het donker is en je aan het zoeken bent naar iets. Het is dan heel gemakkelijk om per ongeluk met je vingers over het iPhone-scherm te vegen. Een kleine beweging is al voldoende om de actie te starten. Wil je de actie weer annuleren, dan ben je eigenlijk altijd te laat. Het is daarom beter om het te voorkomen. We laten je zien hoe dat werkt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo voorkom je het uitschakelen

Zorg er om te beginnen voor dat je iOS 26.1 hebt geïnstalleerd. Dat is de nieuwste update die Apple op 3 november heeft uitgebracht. Hierin zit een nieuwe instelling waarmee je de veegbeweging voor de camera op het vergrendelscherm voor het eerst kunt uitschakelen. Zodoende voorkomt die functie dat je de zaklamp per ongeluk uitzet. Instellen doe je zo:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Camera’; Scrol helemaal naar beneden; Schakel de optie ‘Veeg op toegangsscherm om camera te openen’ uit.

Zo gauw je deze instelling hebt uitgeschakeld, is het niet langer mogelijk om per ongeluk de camera met een horizontale veegbeweging te openen vanaf het vergrendelscherm. De zaklamp van je iPhone blijft dankzij deze functie dus gewoon branden, ook al raak je per ongeluk het scherm aan. Bovendien is de kans groot dat je het wegvallen van de veegbeweging helemaal niet zult missen. Er zijn immers genoeg andere manieren om de camera snel te starten.

Wil je altijd op de hoogte blijven van alle vernieuwingen op je iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan weet je zeker dat je nooit meer iets mist!