Dankzij deze functie kun je straks WhatsAppen zonder WhatsApp

Meta rolt binnenkort een nieuwe functie uit waarmee het mogelijk wordt om te WhatsAppen zonder WhatsApp te gebruiken. Dit moet je weten.

WhatsAppen zonder WhatsApp

De nieuwe functie die er binnenkort aankomt, betreft een gastchat-functie waarmee mensen via een link kunnen chatten, ook al hebben ze geen account of app. De nieuwe functie lijkt op de functie Externe chats, alleen hoef je in dit geval geen aparte app te downloaden. Gastchats zijn bedoeld om niet-gebruikers kennis te laten maken met het platform. WhatsApp test de nieuwe functie momenteel met een beperkt aantal bètagebruikers.

Via een link

Je kunt een link genereren waar je iemand mee kunt uitnodigen. Je deelt de gegenereerde link eenvoudig via sms, e-mail of een andere berichten-app. De ontvanger kan de link in de browser openen en als gast deelnemen aan het gesprek. De link kan zowel op een desktop als op een mobiel apparaat worden geopend.

Zodra iemand als gast doorgaat, genereert WhatsApp Web een unieke identificatiecode die wordt gebruikt om een versleuteling aan te maken. WhatsApp kan de inhoud van de berichten dus niet zien, die is alleen zichtbaar voor de deelnemers aan het gesprek. Door als gast verder te gaan, gaat de gebruiker akkoord met de Servicevoorwaarden van WhatsApp. Op dat moment kan de gast het telefoonnummer zien van de persoon die de uitnodiging voor de chat heeft verzonden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beperkingen

Gasten worden niet door WhatsApp geverifieerd. Er is dus geen garantie dat de persoon die de link opent, daadwerkelijk de beoogde ontvanger is. Gastchats bieden verder beperkte functies, aangezien ze zijn ontworpen voor tijdelijke toegang en geen volledig WhatsApp-account vereisen. Ze ondersteunen geen groepschats en geen functies voor het delen van stickers, spraakberichten, foto’s, video’s, documenten en GIF’s.

Gastchats vervallen automatisch na tien dagen inactiviteit. Als de chat is verlopen, moet er een nieuwe link worden aangemaakt om het gesprek voort te zetten. Bovendien ontvangen gasten mogelijk geen meldingen voor nieuwe berichten, dus moeten ze de chat handmatig controleren.