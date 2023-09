Deze irritante functie van WhatsApp kun je binnenkort uitschakelen

Het is sinds kort mogelijk om korte videoberichten te sturen op WhatsApp, maar die functie leidt nu tot veel irritatie. Gelukkig kun je de functie binnenkort uitschakelen op WhatsApp!

WhatsApp introduceert korte videoberichten

Een aantal weken geleden bracht WhatsApp een nieuwe functie uit, waarmee het mogelijk werd om korte videoberichten na elkaar te sturen. Dit lijkt op het sturen van spraakberichten, maar dan met een video erbij. De korte video’s mogen maximaal 60 seconden lang zijn. In de chat verschijnen de videoberichten in een kleine cirkel en worden ze automatisch gedempt afgespeeld.

De nieuwe videofunctie is inmiddels uitgerold voor iedereen, maar is niet direct zichtbaar in de chat. Het maken van spraak- en videoberichten gaat op vrijwel dezelfde manier, waardoor WhatsApp ervoor heeft gekozen om de functies samen op één plek te plaatsen. Om de videofunctie te vinden, moet je eerst een keer tikken op het microfoontje om spraakopnames mee te maken. En juist dat leidt nu tot irritaties onder WhatsApp-gebruikers.

Nieuwe functie leidt tot irritatie

Om te wisselen tussen spraak- en videoberichten moet je dus tikken op de microfoon of camera, afhankelijk van de functie die je als laatst hebt gebruikt. De twee functies zijn op precies dezelfde plek geplaatst, waardoor veel gebruikers per ongeluk de verkeerde optie activeren. Zo wordt er op WhatsApp nu vaak onbedoeld een videobericht gestart in plaats van een spraakmemo, en andersom.

Om dit te voorkomen werkt WhatsApp aan een nieuwe update, waarmee de videofunctie ook kan worden uitgeschakeld. Bij de instellingen van WhatsApp zet je de korte videoberichten uit, zodat je niet meer onbedoeld wisselt tussen een spraak- of videobericht. Het blijft wél mogelijk om de korte videofragmenten te ontvangen, ook als je de functie voor jezelf hebt uitgeschakeld.

Door de optie toe te voegen om de videoberichten uit te schakelen, probeert WhatsApp de irritaties onder gebruikers weg te nemen. In de testversie van WhatsApp is het al mogelijk om de videofragmenten uit te zetten, waardoor het de verwachting is dat de functie snel voor iedereen beschikbaar is. Het is (nog) niet mogelijk om het versturen van spraakmemo’s uit te schakelen.

Binnenkort kun je de irritante functie dus uitschakelen op WhatsApp. Doorgaans duurt het een aantal weken voordat de update voor iedereen beschikbaar is, dus we moeten nog even wachten. Wil je meer weten over WhatsApp? Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp. Lees hier hoe je online bent op WhatsApp, zonder dat iemand het ziet.

