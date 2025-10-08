Updaten maar: WhatsApp voegt deze handige functie toe aan al je berichten

Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! In de nieuwe versie voegt WhatsApp een handige functie toe aan ál je berichten. Hier vind je die!

WhatsApp heeft een nieuwe softwareversie uitgerold! De berichtendienst brengt regelmatig updates uit, waarmee nieuwe functies worden toegevoegd aan de applicatie. Zo heeft WhatsApp recent nog een grote update uitgebracht, die maar liefst vijf nieuwe features naar de app bracht. Het is nu dus weer tijd om WhatsApp bij te werken, want er komt een handige functie naar ál je berichten in de applicatie.

Het was al langer duidelijk dat Meta, het moederbedrijf achter WhatsApp, werkt aan een vertaalfunctie voor de berichtendienst. Deze handige functie was al aangekondigd en opgedoken bij berichten in een testversie van WhatsApp, maar was nog niet beschikbaar voor alle gebruikers. Daar is nu verandering in gekomen, want WhatsApp heeft de vertaalfunctie toegevoegd aan de nieuwste versie van de applicatie. Dat betekent dat al je berichten er een handige functie bij hebben in WhatsApp.

Vertalen in WhatsApp

Krijg je regelmatig berichten binnen in een andere taal op WhatsApp? Dat is in de nieuwste versie van de berichtendienst geen probleem meer, want je kunt ze dan eenvoudig vertalen. De nieuwe functie in WhatsApp is beschikbaar in privéchats, groepsgesprekken en kanalen. Heb je softwareversie 25.28.74 van WhatsApp geïnstalleerd? Je vindt de vertaalfunctie dan als volgt in je gesprekken:

Open ‘WhatsApp’; Ga naar een privéchat, groepsgesprek of kanaal; Ga naar een tekstbericht en houd dit bericht ingedrukt; Tik tot slot op ‘Vertaal’.

De nieuwe functie registreert de taal van de berichten in WhatsApp automatisch. Herkent WhatsApp de taal niet of wordt een verkeerde taal gekozen? In dat geval kun je ook handmatig aanpassen vanuit welke taal de tekst wordt omgezet. Het kan voorkomen dat je daarvoor een nieuw taalpakket moet downloaden in WhatsApp, dat duurt een aantal minuten. De vertalingen verschijnen vervolgens automatisch in het gesprek van WhatsApp, zodat je gemakkelijk in een andere taal kunt communiceren.

Nieuwe functie nu beschikbaar

Heb je de benodigde taalpakketten gedownload in WhatsApp? Dan kun je aan de slag gaan met het vertalen van berichten in al je gesprekken. Over de privacy hoef je geen zorgen te hebben, want ook met de vertaalfunctie blijven alle berichten van WhatsApp end-to-end versleuteld op je iPhone. Ze worden op je toestel lokaal vertaald en belanden dus niet op servers van WhatsApp. Zo weet je zeker dat niemand je berichten kan lezen, ook WhatsApp en Apple niet.

De nieuwe functie in WhatsApp ondersteunt het vertalen van berichten in maar liefst 21 talen, waaronder Nederlands. Dat betekent dat je jouw Nederlandse berichten kunt vertalen naar een andere taal, of chats vanuit een vreemde taal kunt omzetten naar Nederlands. Zie je de nieuwe functie nog niet? Het duurt doorgaans enkele dagen tot weken, voordat verbeteringen in WhatsApp voor alle gebruikers zichtbaar zijn. Wil je geen enkele nieuwe functie missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!