WhatsApp krijgt handige functie (waarmee je berichten nooit meer vergeet)

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie, die ervoor zorgt dat je berichten nooit meer vergeet. Zo werkt de handige feature!

Nieuwe functie WhatsApp

Er komt weer een nieuwe functie aan voor WhatsApp! De berichtendienst introduceert regelmatig handige features. Zo kun je sinds kort eindelijk losse tekst in berichten selecteren en is WhatsApp uitgebreid met Meta AI. Daar komt binnenkort nog een handige functie bij, die ervoor zorgt dat je berichten in WhatsApp nooit meer vergeet. Het wordt eindelijk mogelijk om herinneringen voor berichten in te stellen bij de berichtendienst.

Open je regelmatig berichten in WhatsApp, maar vergeet je vervolgens om te antwoorden? In dat geval brengt WhatsApp binnenkort een handige functie naar deze berichten. Bij de nieuwste testversie van WhatsApp kun je voor het eerst een reminder instellen voor bepaalde berichten of gesprekken. WhatsApp test deze feature nu, vermoedelijk komt de handige verbetering binnenkort beschikbaar voor alle gebruikers.

Reminders instellen in WhatsApp

WhatsApp biedt al langer opties om aan berichten herinnerd te worden. Zo kun je berichten vastzetten boven een chat of ze als favoriet markeren. Op die manier kom je de berichten sneller tegen, maar de kans is nog steeds groot dat je ze vergeet. Daar brengt een nieuwe functie van WhatsApp verandering in, want je kunt dan een reminder voor berichten instellen. Na een bepaalde tijd krijg je vervolgens een notificatie, waarin WhatsApp je aan het bericht herinnert.

Met de nieuwe functie in WhatsApp bepaal je zelf na hoeveel tijd je deze herinnering krijgt. Je kunt kiezen voor een reminder na twee uur, acht uur of na één dag. Ontvang je liever een notificatie op een ander moment? Dan kun je ook zelf een tijdstip kiezen, waarop WhatsApp een herinnering voor het bericht verstuurt. Op deze manier vergeet je nooit meer te reageren op berichten in WhatsApp.

Release van de nieuwe feature

De nieuwe functie in WhatsApp is enorm handig als je op een later moment moet reageren op berichten. Zo kun je een reminder instellen voor berichten, wanneer je niet direct kunt antwoorden of eerst nog iets moet navragen. Krijg je betaalverzoekjes via WhatsApp, maar wil je op een later moment betalen? Ook daarvoor kun je straks een herinnering instellen, zodat je niet vergeet om het geld over te maken.

Het is nog niet duidelijk wanneer WhatsApp de nieuwe functie aan je berichten toevoegt. WhatsApp is het instellen van reminders op dit moment aan het testen. Bij deze tests worden eventuele softwarefouten verholpen, het duurt vervolgens een aantal weken tot maanden om de feature bij alle gebruikers uit te rollen. Nog even geduld dus, want het wordt binnenkort véél gemakkelijker om later op berichten te reageren. Wil je meer weten over WhatsApp? Bekijk hier meer over de berichtendienst: