Deze veelgebruikte functie komt eindelijk naar de volgende iPhone

De volgende iPhone wordt eindelijk voorzien van een veelgebruikte functie, die eerder nog ontbrak. Om deze feature gaat het!

iPhone 17e

Er komt weer een nieuwe iPhone aan! In september bracht Apple de iPhone 17-serie uit, maar de line-up is nog niet compleet. Begin 2026 verschijnt de iPhone 17e, de opvolger van de iPhone 16e. Het wordt de voordeligere uitvoering van de iPhone 17, maar die krijgt wel een aantal belangrijke verbeteringen. Volgens geruchten komt een veelgebruikte functie eindelijk naar de volgende iPhone.

Het is de verwachting dat de iPhone 17e wordt voorzien van MagSafe. Dat is een opvallende functie voor de volgende iPhone, want de iPhone 16e moest het juist zonder MagSafe doen. Apple introduceerde MagSafe in 2020 bij de iPhone 12, sindsdien kregen vrijwel alle nieuwe iPhones ondersteuning voor MagSafe. Zes jaar later geldt dat dus ook voor de voordeligste iPhone, want de iPhone 17e werkt naar verluidt met MagSafe.

Voordelen van MagSafe

Het ontbreken van MagSafe is nu nog één van de grootste minpunten bij de iPhone 16e. MagSafe heeft verschillende voordelen, zo werken veel accessoires inmiddels met de techniek. Alle iPhones met MagSafe hebben magneten, die ervoor zorgen dat accessoires gemakkelijk op de achterkant van de behuizing blijven zitten. Zo werken kaarthouders van Apple en andere merken met de magneettechniek van MagSafe.

MagSafe biedt daarnaast voordelen bij het draadloos opladen van je iPhone. Door de magnetische aansluiting gaat er minder energie verloren bij draadloze verbindingen. Bovendien gaat het opladen sneller met ondersteuning voor MagSafe. Zo kun je de iPhone 17 draadloos opladen met MagSafe tot 25 Watt, terwijl dat bij de iPhone 16e nog tot 7,5 Watt is. Met de nieuwe functie kun je de volgende iPhone dus veel sneller opladen zonder kabel.

Release van de iPhone 17e

Met ondersteuning voor MagSafe heeft de iPhone 17e veel voordelen, die je nu nog moet missen bij de iPhone 16e. Door de nieuwe functie kun je de volgende iPhone probleemloos aansluiten op magnetische accessoires, zoals telefoonstandaarden, powerbanks, kaarthouders en telefoonhouders in auto’s. Gebruik je een draadloze oplader? In dat geval hoef je de iPhone 17e veel minder lang aan de lader te leggen.

We hoeven niet lang meer te wachten op de iPhone 17e, want Apple brengt het toestel al begin 2026 uit. De iPhone 16e werd aangekondigd in februari, de release volgde begin maart in 2025. Het is de verwachting dat de iPhone 17e rond dezelfde periode in 2026 uitgebracht wordt.