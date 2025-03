Deze exclusieve iPhone 16-functie komt tóch naar oudere iPhones

Apple heeft een nieuwe testversie van iOS 18.4 uitgebracht, waarmee een exclusieve functie van de iPhone 16 naar eerdere iPhones komt. Om deze feature gaat het!

Functie van de iPhone 16

Er is weer een testversie van iOS 18.4 beschikbaar! Met iOS 18.4 bèta 2 komen er vooral kleine veranderingen naar je iPhone. Zo krijg je er nieuwe emoji bij, heeft de Foto’s-app een aantal nieuwe knoppen en krijgt de Wallet-app een extra menu. Dat is niet alles, want met de nieuwe testversie van iOS 18.4 komt er ook een exclusieve functie van de iPhone 16 naar een aantal oudere iPhones.

De iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zijn de eerste toestellen met de nieuwe cameraregelaar. Met deze knop krijg je direct toegang tot vrijwel alle camerafuncties van de iPhone. Eén daarvan is Visual Intelligence, een functie van Apple Intelligence die op dit moment alleen beschikbaar is op de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max). Daar komt met iOS 18.4 verandering in, want dan komt Visual Intelligence ook naar de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max.

Visual Intelligence

In de tweede testversie van iOS 18.4 is Visual Intelligence beschikbaar op de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Met Visual Intelligence kun je informatie opzoeken via de camera-app. Het enige dat je hoeft te doen is een foto van een object maken, via Apple Intelligence verschijnt daarna informatie. Zo kun je bijvoorbeeld een foto maken van een café of restaurant. Aan de hand van deze foto gebruikt de iPhone Visual Intelligence om de openingstijden en de menukaart van de zaak op te zoeken.

Visual Intelligence is een functie die op de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) geactiveerd wordt met de cameraregelaar. De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max hebben deze knop niet, waardoor ze het zonder Visual Intelligence moesten doen. Vanaf iOS 18.4 komt Visual Intelligence toch naar de iPhone 15 Pro (Max). De Apple Intelligence-functie is dan te gebruiken via de actieknop of via een regelaar in het Bedieningspaneel.

Meer over iOS 18.4

Het is een logische stap voor Apple, want Visual Intelligence is nu beschikbaar op alle toestellen die ondersteuning voor Apple Intelligence hebben. Op de iPhone 16-serie is Visual Intelligence vanaf iOS 18.4 ook te koppelen aan de actieknop. De functie is dan dus niet meer beperkt tot de cameraregelaar. In Nederland en België merken we vooralsnog weinig van de verandering, want Apple Intelligence is hier nog niet beschikbaar.

Heb jij een iPhone 15 Pro of een iPhone 15 Pro Max? Dan krijg je er bij de Europese release van Apple Intelligence dus een functie van de iPhone 16 bij. Het is nog niet bekend wanneer Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar is. In Frankrijk en Duitsland is Apple Intelligence al veel eerder te gebruiken, maar in Nederland en België moeten er nog wel even op wachten. Ben jij op zoek naar een nieuwe iPhone met ondersteuning voor Apple Intelligence? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de iPhone 16: