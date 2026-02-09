Jammer: deze langverwachte functie komt toch niet naar iOS 27

Apple werkt aan iOS 27, maar heeft een langverwachte functie naar verluidt geschrapt. Deze verbetering komt toch niet naar iOS 27!

iOS 27

In 2026 wordt iOS 27 de belangrijkste update voor de iPhone. Nog niet alle versies van iOS 26 zijn verschenen, maar Apple werkt op de achtergrond al aan de ontwikkeling van iOS 27. Met de nieuwe softwareversie komen veel functies naar de iPhone, waaronder een compleet nieuwe gezondheidscoach. Nu blijkt dat deze functie tóch niet naar iOS 27 komt, volgens geruchten heeft Apple de gezondheidscoach voorlopig geschrapt.

Het is al langer duidelijk dat Apple werkt aan een gezondheidscoach. De nieuwe coach moest in iOS 26 al onderdeel worden van de Gezondheid-app, maar de functie werd uitgesteld naar iOS 27. Nu heeft Apple besloten om de gezondheidscoach helemaal te schrappen, waardoor we de nieuwe functie ook in iOS 27 moeten missen. In plaats daarvan brengt Apple losse onderdelen van de gezondheidscoach naar het besturingssysteem.

Gezondheidscoach van de baan

Welke onderdelen van de gezondheidscoach naar iOS 27 komen is vooralsnog niet duidelijk. De gezondheidscoach had oorspronkelijk de data van de Gezondheid-app moeten gebruiken voor het geven van persoonlijke adviezen aan gebruikers. Zo kun je op basis van het aantal stappen, trainingen en andere gegevens gepersonaliseerd gezondheidsadvies krijgen. Dit gebeurt met behulp van Apple Intelligence, waardoor de (een aantal functies van de) gezondheidscoach alleen op de iPhone 15 Pro en nieuwer werkt.

De gezondheidscoach zou niet alleen toegang krijgen tot de gegevens van je iPhone, maar ook van je Apple Watch. Het is de verwachting dat Apple in iOS 27 een afgezwakte versie van de gezondheidscoach toevoegt. Zo krijg je vermoedelijk wel gezondheidsadviezen gebaseerd op je Gezondheid- en Conditie-app, maar gebeurt dit niet in de vorm van een persoonlijke coach. In plaats daarvan geeft je iPhone of Apple Watch vanaf iOS 27 kortere losse tips voor het verbeteren van je gezondheid.

Meer over iOS 27

Slecht nieuws dus als je hoopt op een grote update voor de Gezondheid-app, want de gezondheidscoach lijkt voorlopig van de baan. Toch komen er kleine veranderingen naar de Gezondheid- en Conditie-app, omdat Apple al lang bezig is met het ontwikkelen van de gezondheidscoach. Bepaalde onderdelen zijn vermoedelijk al in een vergevorderd productieproces, waardoor Apple ze eenvoudig kan toevoegen aan iOS 27.

Waar de gezondheidscoach niet naar iOS 27 komt, geldt dat wél voor de vernieuwde versie van Siri. Apple’s spraakassistent krijgt een grote update en verandert naar verluidt in een uitgebreide chatbot. Verder focust Apple vooral op het verbeteren van bestaande functies. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van de nieuwste functies!