Deze nieuwe functie in iOS 27 gaat je helaas erg veel geld kosten

Apple voegt allerlei nieuwe functies toe aan iOS 27, maar die zijn niet allemaal gratis – deze functie gaat je zelfs behoorlijk wat kosten.

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Deze functie in iOS 27 gaat je veel geld kosten

We verwachten dat Apple iOS 27 in september uitbrengt voor het grote publiek. Er komen dan weer allerlei nieuwe functies naar je iPhone. De meeste van die functies in iOS 27 zijn gratis, maar er zijn er ook die je jammer genoeg behoorlijk wat geld gaan kosten als je ze wilt gebruiken.

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Zo breidt Apple de Woning-app in iOS 27 uit met nieuwe AI-functies en daar hangt indirect een behoorlijk prijskaartje aan. Het bedrijf heeft namelijk bevestigd dat de slimme camerafuncties die gebruikmaken van Apple Intelligence alleen beschikbaar komen voor gebruikers met een iCloud+-abonnement van 2 TB of groter. Daarmee zijn de nieuwe mogelijkheden niet voor iedereen toegankelijk, tenzij je een duurder abonnement afsluit.

Slimmere beveiligingscamera’s

Tijdens WWDC 2026 kondigde Apple al aan dat de Woning-app in iOS 27 een flinke upgrade krijgt dankzij Apple Intelligence. Beveiligingscamera’s kunnen straks veel meer herkennen dan alleen beweging. Zo kunnen ze bijvoorbeeld onderscheid maken tussen personen, dieren, voertuigen en pakketten. Voor het verwerken van die beelden maakt Apple gebruik van iCloud. Daardoor is er meer opslagruimte nodig dan bij de bestaande HomeKit Secure Video-functies.

In de releasenotes van de derde bèta van macOS Golden Gate staat dat voor deze AI-functies in iOS 27 een iCloud+-abonnement met minimaal 2 TB opslag verplicht is, wat voor veel mensen extra kosten betekent. Gebruikers met het 50 GB- of 200 GB kunnen de nieuwe mogelijkheden dus niet gebruiken. Apple heeft nog niet uitgelegd waarom juist de 2 TB-grens is gekozen. Waarschijnlijk hebben de AI-analyse en het opslaan van extra cameragegevens aanzienlijk meer opslagcapaciteit nodig.

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Apple koppelt steeds vaker nieuwe functies aan iCloud+. Eerder werd al bekend dat bepaalde iCloud+-abonnementen in iOS 27 extra voordelen krijgen, waaronder nieuwe mogelijkheden voor het beheren en delen van foto’s. De AI-functies voor de Woning-app in iOS 27 zijn wel de eerste waarvoor een opslagabonnement van minimaal 2 TB vereist is – wat voor veel mensen dus extra kosten betekent. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!