Deze geheime functie in iOS 17 is heel handig (zo gebruik je hem)

Er komt met iOS 17 een enorm handige functie naar je iPhone, waardoor je nooit meer je verificatieberichten hoeft te verwijderen. Zo werkt de nieuwe functie!

iOS 17 verschijnt binnenkort

Apple heeft iOS 17 inmiddels officieel onthuld en er komt weer een aantal handige functies naar je iPhone. Zo wordt de compleet nieuwe Stand-by modus geïntroduceerd en komt de Journal-app naar je telefoon. Ook apps als Telefoon, FaceTime en Berichten worden op de schop genomen in iOS 17. Daarnaast heeft Apple veel features nog niet genoemd, waardoor die verborgen zijn gebleven.

Eén van die functies is het automatisch verwijderen van verificatiecodes. Voor velen was het al één van de beste iPhone-functies ooit: het automatisch invullen van verificatiecodes. Je iPhone herkent een verificatiecode die via Berichten binnenkomt automatisch en vult de code dan voor je in op de bijbehorende website of pagina. In iOS 17 wordt deze functie nóg uitgebreider.

Verificatiecodes ontvangen via mail

In iOS 17 komt er namelijk nog een optie bij, want je iPhone herkent dan ook verificatiecodes die via de mail binnenkomen. Je hoeft de code zo niet meer te onthouden of terug te zoeken. Zodra je de verificatiecode binnen hebt gekregen in je mail, geeft je iPhone automatisch de mogelijkheid om de code in te vullen in Safari. Je krijgt deze optie vanzelf, daar hoef je verder dus niks voor te doen.

Ook nieuw in iOS 17: je kunt instellen dat berichten en mails met een verificatiecode worden verwijderd, nadat je de code hebt gebruikt. Dit gebeurt automatisch, zodat je niet meer hoeft om te kijken naar die berichten. Enorm handig natuurlijk, want die mails en berichten heb je daarna toch niet meer nodig. Verificatiecodes zijn om beveiligingsredenen maar beperkt geldig, daarna heb je weer een nieuwe nodig.

Automatisch verwijderen van verificatieberichten

Wanneer je iOS 17 op je iPhone hebt geïnstalleerd, kun je instellen dat verificatieberichten automatisch worden verwijderd. Als je voor het eerst een verificatiecode invult in Safari, geeft iOS 17 je direct een melding om de nieuwe functie in te stellen. Dat doe je door bij de melding op ‘Verwijder na gebruik’ te tikken.

Je kunt het automatisch verwijderen van verificatiecodes natuurlijk ook handmatig instellen. Dat gaat als volgt:

Ga naar de instellingen van je iPhone; Tik op ‘Wachtwoorden’ en ontgrendel het menu; Kies voor ‘Wachtwoordopties’; Zet de schakelaar achter ‘Ruim automatisch op’ aan.

Meer weten over iOS 17?

In iOS 17 ben je met de nieuwe functie dus eindelijk af van alle berichten met verlopen verificatiecodes. Wil je meer weten over iOS 17? Bekijk dan hier of alle nieuwe functies wel op jouw iPhone werken. Ook verklapt Apple met iOS 17 al een aantal functies van de iPhone 15. Lees hier welke dat zijn!

