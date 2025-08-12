Deze functie maakt de Apple Watch Series 10 nóg beter dan de Apple Watch Ultra 2

De Apple Watch Series 10 en Ultra 2 zijn beide voortreffelijke smartwatches, maar de 10 heeft een exclusieve functie die hem nóg beter maakt!

Deze functie maakt de Series 10 beter dan de Ultra 2

De Apple Watch Ultra 2 werd op 12 september 2023 gepresenteerd en was op dat moment zonder meer de beste Apple Watch tot dan toe. Op 9 september 2024 verscheen de Apple Watch Series 10. Die evenaarde de Ultra 2 op veel fronten, maar ook weer niet op alle.

Zo is de Ultra 2 dankzij de betere waterbestendigheid nog altijd veel beter geschikt voor extreme watersporten. En ook de batterijduur van de Ultra 2 is heel wat beter dan die van de Series 10. Toch heeft de Apple Watch Series 10 ook een functie die op de Ultra 2 ontbreekt. En die functie heeft te maken met het display.

Scherm van de Apple Watch Series 10

De Apple Watch Ultra 2 was de Apple Watch met het grootste scherm totdat de Apple Watch Series 10 verscheen. Het scherm van de 46 mm-versie is namelijk groter dan van de Apple Watch Ultra 2, al scheelt het ook weer niet enorm veel. De Ultra 2 heeft wel nog altijd het scherm met de hoogste maximale helderheid, namelijk 3000 nits (t.o.v. 2000 nits bij het scherm van de Series 10). Dit verschil merk je eigenlijk alleen wanneer je het scherm wilt aflezen in direct zonlicht.

Maar de functie die het scherm van de Apple Watch Series 10 beter maakt dan dat van de Ultra 2, is de verversingsgraad. Die bedraagt bij de Apple Watch Series 10 in de always-on modus slechts één seconde en niet één minuut. Dit maakt het mogelijk dat je de secondewijzer net als op een echt horloge elke seconde ziet bewegen, ook als het scherm in de ruststand staat. Hiervoor gebruik je in watchOS 11 een van de volgende wijzerplaten: de digitale weergave van de Activiteit-wijzerplaat, de Weerspiegelingen-wijzerplaat, de Flux-wijzerplaat, of de Unity Rhythm-wijzerplaat.

Deze functie benadrukt het verschil tussen de Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Ultra 2. Tijdens extreme watersporten tot 40 meter diep heb je niets aan zo’n bewegende secondewijzer, dus het is logisch dat die optie niet op de Ultra 2 te vinden is. Maar wil je een stijlvolle smartwatch die ook nog lijkt op een echt horloge, dan is de Apple Watch Series 10 zo’n beetje het beste wat je momenteel kunt kopen.

Apple Watch Series 10 kopen?

