Deze nieuwe iPhone-functie maakt Apple tóch beter dan Android

Alle iPhones hebben in 2025 een nieuwe functie gekregen, die Apple misschien tóch beter maakt dan Android. Om deze verbetering gaat het.

iPhone 17 release

De nieuwe iPhones van 2025 zijn aangekondigd! Apple heeft de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de iPhone Air uitgebracht. Alle toestellen zijn voorzien van verbeterde camera’s, nieuwe processors en een langere accuduur. Dat is niet de enige verandering, want Apple heeft dit jaar de hoeveelheid opslagruimte bij het merendeel van de iPhones aangepast. Alle toestellen komen standaard met meer opslagruimte in 2025.

Waar de iPhone 16 nog begon bij 128 GB aan opslagruimte, is dat bij de iPhone 17 maar liefst 256 GB. Het standaardmodel komt dit jaar dus met dubbel zoveel opslagruimte. Dat geldt niet alleen voor de iPhone 17, maar voor alle nieuwe iPhones van 2025. De iPhone 17 Pro en iPhone Air hebben eveneens minimaal 256 GB aan opslagruimte. Bij de iPhone 16 Pro Max was dit al het geval, waardoor het geen verrassing is dat de iPhone 17 Pro Max ook met minstens 256 GB komt.

Verschil met Android

Dat Apple alle nieuwe toestellen van minimaal 256 GB aan opslagruimte heeft voorzien is een groot verschil met apparaten die op Android draaien. Zo komen zowel de Samsung Galaxy S25 als de Google Pixel 10 standaard met 128 GB opslagruimte. Dit zijn de huidige basismodellen van Samsung en Google, vergelijkbaar met de iPhone 17 van Apple. Geavanceerdere smartphones van Samsung hebben wél standaard 256 GB opslagruimte, bij Google geldt dat alleen voor de Pixel 10 Pro XL.

Bij het basismodel van de iPhone biedt Apple dus dubbel zoveel opslagruimte, in vergelijking met soortgelijke toestellen die op Android draaien. Dat is in 2025 overigens geen overbodige luxe meer, want digitale bestanden worden steeds groter. Zo hebben applicaties, updates, foto’s en video’s steeds meer opslagruimte nodig. Met standaard 256 GB aan opslagruimte hoef je daar de komende jaren (nog) geen zorgen over te hebben.

Apple vs Android

Dat de iPhone 17 standaard met meer opslagruimte komt zien we gelukkig niet terug in de prijs. De telefoon heeft dezelfde startprijs als de iPhone 16 in 2024. Je krijgt de iPhone 17 voor 969 euro bij Apple, bij andere aanbieders betaal je inmiddels € 969,-. Vind je de hoeveelheid opslagruimte op je volgende smartphone belangrijk? In dat geval heeft Apple een kleine voorsprong op Android in 2025.

Het is de verwachting dat Android-toestellen de komende tijd eveneens de overstap maken naar 256 GB aan opslagruimte. We zien vaak nieuwe functies van Apple later terug bij Android en vice versa. Zo liep Apple jarenlang achter de feiten aan, omdat het standaardmodel van de iPhone tot 2025 geen ProMotion had. De verschillen tussen Apple en Android worden verder ieder jaar kleiner, omdat vrijwel alle smartphones inmiddels van hoge kwaliteit zijn.

Het is daarbij vooral afhankelijk welk besturingssysteem je persoonlijke voorkeur heeft. Vind je de software van Apple prettiger om mee te werken dan Android? Of gebruik je al veel producten van Apple? Je kunt dan in 2025 het beste voor de iPhone 17 kiezen, omdat het instapmodel dit jaar een grote upgrade heeft gekregen. De smartphone draait op de A19-chip, heeft een verbeterd 6,3-scherm en komt met een geavanceerd camerasysteem. Bekijk in onze prijsvergelijker de laagste prijzen van de iPhone 17: