Deze functie moeten we missen bij de AirTag 2 (en dat is jammer)

In 2025 verschijnt de AirTag 2, maar volgens geruchten ontbreekt een veelgevraagde functie bij de tracker. Om deze feature gaat het!

AirTag 2

Apple introduceerde de AirTag in 2021 en het bedrijf heeft de tracker sindsdien uitgebreid met veel handige functies. De eerste AirTag is nog steeds Apple’s recentste (en enige) uitvoering, maar daar komt volgend jaar verandering in. Het is de verwachting dat Apple dan de AirTag 2 uitbrengt, die een nieuwe chip krijgt en verbeterde privacy heeft.

Het is zo goed als zeker dat de AirTag 2 een veel groter bereik heeft dan de huidige generatie. Dat betekent dat je de precieze locatie van de AirTag vanaf een grotere afstand kunt zien. Ook voert Apple verbeteringen door bij de privacy van de AirTag, zodat de tracker minder snel misbruikt wordt voor bijvoorbeeld stalking. Helaas moeten we het zonder een veelgevraagde functie doen bij de AirTag 2.

Batterij keert terug bij de AirTag

De huidige versie van de AirTag werkt met een knoopcelbatterij. Deze batterij gaat ongeveer een jaar mee, maar moet daarna vervangen worden. Dat is één van de nadelen van de AirTag, die we naar verluidt helaas ook terugzien bij de volgende generatie. Volgens geruchten is de AirTag 2 niet op te laden, in plaats daarvan werkt de tracker met dezelfde knoopcelbatterij.

Dat betekent dat je ook bij de volgende AirTag eens in de zoveel tijd de batterij moet vervangen. Het is goed mogelijk dat je bij de AirTag 2 langer met de batterij doet door de nieuwe processor in het apparaat. Deze is waarschijnlijk energiezuiniger, waardoor de batterij minder snel aan vervanging toe is. Apple voert bij het design van de AirTag vermoedelijk geen veranderingen door, het huidige ontwerp zien we dus ook terug bij de AirTag 2.

Release van de AirTag 2

De AirTag 2 krijgt dus geen nieuwe batterij of vernieuwd design, maar heeft wel andere verbeteringen onder de motorkap. Het toestel krijgt een verbeterde U2-chip (ultra-wideband), die we eerder in de iPhone 15 zagen. Met deze processor kun je de locatie van de AirTag nog nauwkeuriger en vanaf een veel grotere afstand zien. Zo is de volgende generatie van de AirTag beter vindbaar via de Zoek mijn-app.

Het is nog onduidelijk welke functies de privacy van de AirTag 2 moeten verbeteren. Mogelijk werkt Apple aan verbeterde ingebouwde luidsprekers, die niet uit te schakelen zijn. Zo kunnen AirTags altijd een geluid afspelen, zodat je ze kunt opsporen als er een onbekende AirTag met je meebeweegt. Apple brengt de AirTag 2 vermoedelijk midden 2025 op de markt. Wil je niet zo lang wachten? Bekijk dan hier waar je de huidige AirTag het goedkoopst haalt: