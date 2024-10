Fotovergelijking: iPhone 16 Pro (Max) vs Google Pixel 9 Pro XL

Zowel Apple als Google hebben nieuwe toptoestellen gelanceerd – zo presteren de iPhone 16 Pro en Pixel 9 Pro XL in een fotovergelijking.

Fotovergelijking: iPhone 16 Pro vs Pixel 9 Pro XL

Zowel de iPhone 16 Pro als de Pixel 9 Pro XL laten in deze fotovergelijking zien dat ze allebei prachtige foto’s kunnen maken. Maar er zijn natuurlijk ook verschillen. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Hoofdcamera

De hoofdcamera van de iPhone 16 Pro heeft 48 MP en een diafragma van f/1.8. Op papier gaat de Google Pixel 9 Pro XL daar overheen met 50 MP en een diafragma van f/1.7.

Hoofdcamera iPhone 16 Pro Hoofdcamera Pixel 9 Pro XL

De foto van de Pixel lijkt iets blauwer dan die van de iPhone. Daarbij lijkt de iPhone iets meer details weer te geven in donkere gedeeltes.

Hoofdcamera iPhone 16 Pro Hoofdcamera Pixel 9 Pro XL

Macro

Beide toestellen hebben een automatische Macro-modus. Dat wil zeggen dat die vanzelf wordt ingeschakeld wanneer je een onderwerp heel dicht benaderd.

iPhone 16 Pro Pixel 9 Pro XL

De hoeveelheid zonlicht is hier niet hetzelfde in beide foto’s, maar het verschil is wel zo klein dat het bij het maken van de foto niet opviel. Ook hier lijkt de iPhone meer details in de schaduwen weer te geven, maar de vergelijking is hier dus niet helemaal eerlijk.

Zoomlens

De iPhone 16 Pro Max en de Pixel 9 Pro XL hebben allebei een 5X optische zoom. De sensor met een hogere resolutie van de Pixel presteert net wat beter. We zijn van mening dat het beeld scherper is en de kleuren van de Pixel zijn hier ook wat mooier.

Telelens iPhone 16 Pro Telelens Pixel 9 Pro XL

Na de 5x optische zoom is het natuurlijk ook mogelijk om digitaal nog verder in te zoomen. Dat viel nog niet mee zonder statief, maar we hebben toch een poging gewaagd. De iPhone zoomt maximaal 25x in, bij de Pixel is dat maximaal 30x.

iPhone 16 Pro 5x zoom iPhone 16 Pro max zoom

Pixel 9 Pro XL 5x zoom Pixel 9 Pro max zoom

Vooral volledig ingezoomd lijkt de Pixel wat helderder en scherper. Ook de kleuren lijken hier wat beter te zijn dan die van de iPhone.

Ultragroothoek

Het grootste verschil in de ultragroothoeklenzen is de kleurweergave. De Google Pixel 9 Pro XL geeft vooral de lucht en de wolken veel feller weer. De kleuren die de iPhone 16 Pro weergeeft zijn daarentegen veel meer natuurgetrouw.

Ultragroothoek iPhone 16 Pro Ultragroothoek Pixel 9 Pro XL

Portret

Bij een portret wordt het onderwerp scherp weergegeven en wordt de achtergrond onscherp afgebeeld. Beide toestellen doen dit goed, al is de achtergrond van de Pixel bij de standaard instelling een stuk onscherper dan die van de iPhone. Ook hier is de kleur van de lucht bij de Pixel wat meer verzadigd en onnatuurlijker.

Portret iPhone 16 pro Portret Pixel 9 Pro XL

Zelfportret

De selfiecamera van de Pixel 9 Pro XL heeft 42 megapixel ten opzichte van 12 megapixel bij de iPhone 16 Pro. Het zelfportret is door de Pixel dan ook zichtbaar scherper afgebeeld. Het gezicht is ook wat meer belicht, zonder het te overdrijven. De iPhone heeft de belichting natuurlijker gehouden.

Zelfportret iPhone 16 Pro Zelfportret Pixel 9 Pro XL

De iPhone heeft ook hier weer realistischere tinten dan de Pixel, maar liefhebbers van selfies geven mogelijk de voorkeur aan de Pixel 9 Pro XL.

Conclusie: fotovergelijking iPhone 16 Pro vs Google Pixel 9 Pro XL

De grote lijn die we zien wanneer we de foto’s van beide toestellen vergelijken, is dat de Pixel bepaalde kleuren wat meer verzadigd weergeeft. De iPhone houdt de kleuren over het algemeen natuurlijker. Welk van de twee je mooier vindt, is natuurlijk heel persoonlijk. Houd je van selfies, dan is de kans groot dat je voor de Pixel 9 Pro XL kiest. Maak je vooral graag foto’s met natuurlijke kleuren, dan kies je waarschijnlijk voor de iPhone 16 Pro.

