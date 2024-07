De app Foto’s krijgt er een handige functie bij op iPhone en iPad. Zo kun je verloren foto’s makkelijker terugvinden in iOS 18.

Nieuwe functie van Foto’s in iOS 18: verloren foto’s terugvinden

In iOS 18 heeft de Foto’s-app nu een ‘recovered’-album gekregen. In deze map komen alle foto’s te staan die bijvoorbeeld niet helemaal correct zijn opgeslagen door bijvoorbeeld apps van derde partijen. Je kunt deze map dan vinden onder ‘Albums > Utilities’ in de app ‘Foto’s’.

De map met de verloren foto’s komt overigens alleen tevoorschijn als er ook daadwerkelijk foto’s of video’s zijn die kwijtgeraakt zijn. Is er niets aan de hand, dan is de map ook niet te zien.

Waarschijnlijk heeft deze nieuwe functie te maken met fotoprobleem dat in iOS 17.5.1 opdook. Toen verschenen er voor sommige gebruikers opeens oude foto’s die ze allang hadden verwijderd weer in hun Foto-bibliotheek. Het ging zelfs verder dan dat, want sommige bezitters van een tweedehands iPhone zagen zelfs foto’s die van de vorige eigenaar waren.

Het nieuwe album voor het terugvinden van foto’s in iOS 18 moet ervoor zorgen dat dit probleem niet meer kan gebeuren. Daarnaast moet het album ook een extra bescherming zijn zodat er geen foto’s en video’s meer in limbo verdwijnen.

Zo kun je iOS 18 nu al installeren

De publieke bèta van iOS 18 is inmiddels verschenen en je kunt de nieuwste update nu zelf uitproberen. Dus als je zelf met de nieuwe functies van iOS 18 aan de slag wilt gaan kan dat nu heel makkelijk. Houd er dan wel rekening mee dat er nog bugs en andere softwarefouten in kunnen zitten.

Om de publieke bèta van iOS 18 te installeren moet je eerst even checken of je iPhone geschikt is voor de update. Daarna moet je het stappenplan volgen in onderstaand artikel.

Lees meer: iOS 18 – de publieke bèta nu op je iPhone installeren

