Wil je overstappen van Android naar Apple? Dan is er goed nieuws. Foto’s overzetten van Google Foto’s naar iCloud is nu een stuk makkelijker.

Google Foto's overzetten naar iCloud is nu een stuk makkelijker

Ben je onlangs overgestapt van Android naar Apple? Of ben je van plan om over te stappen, maar je doet het niet omdat het teveel moeite kost om al je bestanden mee te nemen? Dan is er goed nieuws, want overstappen is weer een stukje makkelijker geworden.

Google heeft nu de optie waarmee je foto’s vanuit Google Foto’s eenvoudig kunt overzitten naar iCloud. En het fijne is: al je albums en data worden daarbij meegenomen.De app van Google maakt een kopie van al je foto’s (en video’s) en zet die over. De originele bestanden blijven wel in je Google Foto’s-account staan. Wil je die verwijderen? Dan moet je dat achteraf nog zelf even doen.

Overstappen van Android naar iPhone: veel gedoe

Wanneer je wilt overstappen van een Android-toestel naar de iPhone van Apple is het vaak veel gedoe. Je moet dan alle bestanden van je ene toestel naar het andere overhevelen. Wanneer deze bestanden online in de cloud staan is het vaak minder vervelend, maar dan loop je soms nog steeds tegen problemen aan op je nieuwe toestel.

Een zo’n voorbeeld zijn je foto’s. Wanneer je een Android-toestel hebt staan de meeste van je foto’s waarschijnlijk in de app Google Foto’s. Nu kun je deze app ook op een iPhone gebruiken, maar dan werkt het toch minder fijn. De iPhone is natuurlijk helemaal ingericht met het idee dat al je foto’s in Apple’s eigen Foto’s-app staan.

Gelukkig is er nu een nieuwe app voor het overzetten van je foto’s van Google Foto’s naar iCloud. Er was al een app om je kiekjes van iCloud naar Google Foto’s te migreren, maar nu is het overzetten van je foto’s de andere kant op ook makkelijker geworden.

