‘Gelekte foto’s tonen dummy van nieuwe iPhone SE met bekend ontwerp’

Er zijn foto’s van een iPhone SE 2022-dummy gelekt. Het toestel krijgt hetzelfde ontwerp als de huidige iPhone SE.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gelekt: iPhone SE 2022 krijgt oud en vertrouwd design

De geruchtenmolen rondom de iPhone SE 2022 draait overuren. Onlangs lekte CoverPigtou een aantal foto’s van een SE-dummy uit. De foto’s bevestigen eerdere geruchten over het ontwerp van het toestel. De smartphone krijgt nagenoeg hetzelfde design als de iPhone 8 en de huidige iPhone SE.

Dat betekent dat de smartphone opnieuw een 4,7 inch-scherm krijgt, met een flink voorhoofd en een dikke kin. Hier vinden we een Touch ID-homeknop – de nieuwe iPhone SE krijgt naar verwachting geen Face ID. Ook krijgt het toestel slechts één camera op de achterkant. Als je zoom-foto’s of groothoek-foto’s wil maken, zul je voor een andere iPhone moeten kiezen.

De dummy-foto’s roepen echter wat verwarring op omtrent de voorkant van de nog onaangekondigde smartphone. De eerdergenoemde Touch ID-homeknop is namelijk niet op de dummy te zien. Dat is vreemd, aangezien andere details – zoals de camera, het Apple-logo en de lightning-poort – wél gewoon aanwezig zijn. Betekent dit dat het nieuwe toestel dan tóch een notch en Face ID krijgt?

Wij zijn er vrij zeker van dat de iPhone SE 2022 gewoon een homeknop krijgt. Een aantal betrouwbare bronnen heeft dit bevestigd. Wellicht is de dummy op de foto’s speciaal ontworpen voor hoesjesfabrikanten. Zij hebben de exacte locatie van de homeknop niet perse nodig om nieuwe hoesjes voor het toestel te ontwikkelen.

Aankondiging in april of mei

De iPhone SE 2022 wordt waarschijnlijk in april of mei aangekondigd. In landen die vallen onder de EEC (onder meer Rusland en Kazachstan) zijn bedrijven verplicht om elektronische apparatuur te registreren. Vaak worden producten twee tot drie maanden voor de aankondiging geregistreerd. De nieuwe iPhone SE is hier al geregistreerd.

Het toestel krijgt naast het oude design wél een geheel nieuwe binnenkant. Zo krijgt het toestel 5G-ondersteuning en een razendsnelle A15-chip. Dit is dezelfde chip die de iPhone 13 Pro draaiende houdt. Wanneer je de iPhone SE 2022 kan kopen, is nog even giswerk. We verwachten dat het toestel vóór eind mei in de winkels ligt.

Meer, meer en nog meer iPhoned?

Wil je op de hoogte blijven van het nieuwste Apple-nieuws? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Dan weet je zeker dat je altijd het laatste nieuws in je mailbox krijgt. Overigens is onze iPhoned-app ook zeker het downloaden waard!