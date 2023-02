Foto’s van gelekte iPhone 15 geven iets opmerkelijks prijs

Een week nadat de eerste foto’s van de iPhone 15 Pro gelekt zijn, is het weer raak – dit keer voor de reguliere iPhone 15. En de foto’s onthullen iets opmerkelijks over de nieuwe telefoon van 2023.

Foto’s nieuwste iPhone opnieuw gelekt

Vorige week werd meer duidelijk over de iPhone 15 Pro, nadat de eerste renders en foto’s van de telefoon waren gelekt. Deze week is het opnieuw raak: er gaan twee nieuwe foto’s van de iPhone 15 rond. Het gaat dus om de reguliere uitvoering van de nieuwe iPhone.

Door de foto’s weten we weer iets meer over de nieuwe reeks iPhones en worden een aantal geruchten bevestigd. Hoe ziet de iPhone 15 eruit en wat zeggen de gelekte foto’s ons over de nieuwe telefoon? We verklappen alvast: er zit een kleine verrassing op de telefoon.

De gelekte foto’s van de reguliere iPhone 15.

Alle nieuwe iPhones hebben Dynamic Island én usb-c

Op de foto’s is dus te zien hoe de ‘normale’ iPhone 15 eruit gaat zien. Het valt meteen op dat Apple met de nieuwe iPhone inderdaad overstapt op een usb-c-aansluiting. Hiermee voldoet het bedrijf aan de richtlijnen van de Europese Unie, die vanaf 2024 gelden. Deze nieuwe richtlijn verplicht bedrijven om alle apparaten te voorzien van een usb-c-aansluiting, om zo elektronisch afval tegen te gaan.

Maar belangrijker nog: op de afbeeldingen is te zien dat de iPhone 15 geen notch (inkeping) meer heeft, maar het Dynamic Island. Deze feature kennen we natuurlijk al van de iPhone 14 Pro (Max) en het is nu dus duidelijk dat de feature ook naar de reguliere iPhone 15 en de iPhone 15 Plus komt. Hiermee neemt Apple definitief afscheid van de oude notch.

Het is nog onduidelijk of Apple het Dynamic Island heeft aangepast of dat de feature onveranderd is gebleven. Op de foto ziet het dynamische eiland er in ieder geval hetzelfde uit als bij de iPhone 14 Pro, dus het is de verwachting dat Apple weinig heeft veranderd aan de feature. Dit blijft natuurlijk nog even afwachten.

Een eerder gelekte foto van de iPhone 15 Pro.

Alle iPhone 15-geruchten onder elkaar

Wil jij meer weten over alle iPhone 15-functies? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 bij elkaar gezet, evenals alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Ultra. Ben je benieuwd hoe duur de iPhone 15 Pro gaat zijn? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.