Deze drie toffe tools maken je foto’s pas écht beter in iOS 27

Apple geeft de Foto’s-app in iOS 27 een flinke upgrade. Drie slimme tools zorgen ervoor dat je kiekjes er altijd perfect uit komen te zien!

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Apple heeft in de Foto’s-app van iOS 27 een aantal toffe functies gestopt waar je ook écht iets aan hebt. Het zijn drie tools waarmee je jouw foto’s (achteraf) mooier kunt maken en verbeteren.

1. Ruim op: alles netjes weghalen

De functie Ruim op is geen nieuwe functie, maar Apple heeft hier en daar wat verbeteringen aangebracht. Dat zorgt ervoor dat de functie nu een stuk beter werkt. Met de functie kun je ongewenste onderdelen uit je foto’s verwijderen.

Open de foto in de Foto’s-app. Tik onderaan de foto op de drie streepjes en kies voor ‘Tools’. Tik op ‘Ruim op’ en je iPhone zal automatisch objecten selecteren die je kunt verwijderen door erop te tikken.

Je kunt ook zelf onderdelen aangeven die je wilt verwijderen door ze als het ware ‘in te kleuren’ met je vinger. Tik aansluitend op ‘Ruim op’ om de onderdelen te verwijderen.

2. Breid uit: meer ruimte om je foto

De tweede functie heet ‘Breid uit’. Hiermee kun je een foto aanvullen of groter maken. Als je meer ruimte rondom een afbeelding wilt hebben, kan je iPhone daarmee zelf nieuwe delen van de achtergrond toevoegen die passen bij de rest van de foto.

Hierdoor lijkt het alsof de oorspronkelijk foto groter was. De toegevoegde stukken worden automatisch gegenereerd en sluiten zo goed mogelijk aan op de kleuren, vormen en details in de afbeelding.

Om deze functie te gebruiken open je een foto in de Foto’s-app. Vervolgens tik je onder de foto op de knop met de drie streepjes. Kies daarna voor ‘Tools’ en ‘Breid uit’. Pas de grootte van de oorspronkelijke foto aan en zoom eventueel iets uit om je iPhone meer van de omgeving toe te laten toevoegen. Tik vervolgens op ‘Breid uit’ en wacht even.

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3. Herkader: verander het perspectief achteraf

De laatste functie is herkader. En deze functie doet iets heel leuks met je foto’s. Je kunt hiermee achteraf het perspectief van een foto aanpassen. Dan lijkt het net alsof je de foto opnieuw vanuit een iets andere hoek hebt genomen.

Open de foto en tik onderaan op de drie streepjes. Kies voor ‘Tools’ en ‘Herkader’. Wacht even en versleep het perspectief van de foto. Tik daarna op ‘Herkader’ en wacht tot de foto is aangepast.

Dit is wanneer je iOS 27 kunt installeren

Op dit moment is iOS 27 alleen als bèta beperkt beschikbaar voor ontwikkelaars. In juli is de bèta voor iedereen te downloaden. De uiteindelijke release staat gepland voor het najaar.

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