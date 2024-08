Foto’s tóch weer anders in iOS 18 – dit moet je weten

Apple heeft een nieuwe testversie van iOS 18 uitgebracht, waarin de Foto’s-app er toch weer anders uitziet. Deze veranderingen zijn doorgevoerd.

iOS 18 bèta 5

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 18 beschikbaar! Het gaat inmiddels om de vijfde bèta, waarin Apple een aantal nieuwe functies introduceert. Zo kun je bij Safari onderdelen van een website tijdelijk verbergen, is het beginscherm gemakkelijker aan te passen en hebben meer applicaties een donkere modus. Dat is niet alles, want ook de Foto’s-app gaat weer op de schop in de nieuwe testversie van iOS 18.

In iOS 18 krijgt de Foto’s-app een grote update, met een nieuwe indeling die je kunt personaliseren. Een nieuw onderdeel van de Foto’s-app is de carrousel, waarin je wisselt tussen verschillende albums en gebeurtenissen. Zo kijk je terug op een etentje op vakantie of kom je terecht bij je favoriete foto’s en video’s. De meningen over de feature waren verdeeld, waardoor Apple in iOS 18 bèta 5 ervoor heeft gekozen om de carrousel te verwijderen uit de fotobibliotheek.

Foto’s-app aangepast op de iPhone

In de vijfde testversie van iOS 18 verdwijnt er met de carrousel dus ook een functie. Je vindt de collecties en albums in de nieuwe bèta terug als je naar beneden scrolt in je fotobibliotheek. Dat overzicht is aan te passen, zo bepaal je zelf in welke volgorde de albums verschijnen in de Foto’s-app. Deze functie en indeling zagen we ook al in eerdere testversies van iOS 18, daar is dus niks aan veranderd.

Dat is vermoedelijk ook de reden dat Apple heeft besloten om de carrousel weg te halen, want je vindt dezelfde functies al terug onderin de fotobibliotheek. De carrousel was hierdoor overbodig. Bovendien zorgde de functie voor verwarring bij gebruikers die onbedoeld naar links of rechts veegden bij het bekijken van de fotobibliotheek. Het was in dat geval niet direct duidelijk hoe de carrousel weer kon worden afgesloten.

Release van iOS 18

Door de carrousel te schrappen probeert Apple de Foto’s-app weer wat overzichtelijker te maken in iOS 18. De publieke testversie van iOS 18 is al beschikbaar voor alle gebruikers, waardoor iedereen nu al aan de slag kan met (een deel van) de nieuwe functies. Belangrijke features als Apple Intelligence komen pas later beschikbaar in Europa, vermoedelijk brengt Apple de AI-functies hier in 2025 uit.

We hoeven niet lang meer te wachten op de definitieve versie van iOS 18, want de update verschijnt volgende maand al. Apple presenteert begin september de iPhone 16, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 2024. Dan komt ook nieuwe software als iOS 18 en watchOS 11 beschikbaar. Wil je nu alvast meer weten over iOS 18? Lees dan hier welke functies er naar je iPhone komen!