Foto’s delen met iCloud – dat wordt een stuk makkelijker in iOS 16

Deel jij graag foto’s met je vrienden en familie? Dan hebben we goed nieuws voor je! In iOS 16 kan je heel makkelijk een foto-album delen met iCloud. Dan heeft iedereen meteen toegang tot de gedeelde foto’s.

Foto’s delen met iCloud: makkelijker in iOS 16

Apple heeft veel nieuwe functies in iOS 16 gepropt. Ook in de app ‘Foto’s’ gaat er wat veranderen. Het wordt namelijk makkelijker om met iCloud foto’s te delen met je vrienden en familie. “Dat kan toch al”, denk je misschien. Maar dit is niet hetzelfde als het delen van een foto-album, dat je nu al op je iPhone en iPad kunt doen.

Wanneer je met vrienden of familie op vakantie gaat, wil je natuurlijk iedereen de foto’s geven die je maakt. In iOS 16 kun je straks een nieuw gedeeld album maken in iCloud waarmee je met maximaal vijf anderen foto’s kunt delen. Iedereen die toegang heeft tot het gedeelde album kan foto’s toevoegen, bewerken en verwijderen. Zo zijn de bewerkingen aan de foto’s meteen voor iedereen te zien.

Foto’s delen onder bepaalde voorwaarden

Foto’s die je deelt zijn ook meteen voor iedereen beschikbaar. Maar je kunt er ook voor kiezen om foto’s alleen te delen als je vrienden in de buurt zijn. Daarnaast heb je de optie om speciale regels te gebruiken om alleen specifieke foto’s te delen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen foto’s waarop bepaalde vrienden staan te delen. Het is ook een optie om alleen foto’s vanaf een bepaald tijdstip te laten zien.

Foto’s meteen doorsturen vanuit de camera-app

Een andere nieuwe functie is het doorsturen van de foto’s vanuit de Camera-app. Een foto die je maakt wordt dan meteen gedeeld. Daarvoor zit er een nieuwe optie in de app.

Wil je foto’s meteen delen in iCloud met je vrienden? Dan kies je bovenaan in de app voor ‘Shared Library’. Wil je de foto alleen in je eigen fotobibliotheek zetten? Dan kies je voor ‘Personal Library’.

