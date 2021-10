Eerste ‘echte’ foto’s van Apple Watch Series 7 gelekt

De Apple Watch Series 7 werd onlangs door Apple aangekondigd, maar een releasedatum is nog steeds niet bekend. Wel is de slimme horloge van Apple al voor het eerst in het wild gespot.

Foto’s Apple Watch Series 7

Tijdens het Apple-event van september onthulde Apple de nieuwe Apple Watch Series 7. Die heeft een aanzienlijk groter scherm. De randen om het scherm zijn 40 procent kleiner, waardoor de smartwatch bijna 20 procent meer schermoppervlak heeft dan zijn voorganger.

Hoe dat eruitziet, zagen we al eerder op persplaatjes. Nu zijn er voor het eerst ook ‘echte’ foto’s van de Apple Watch Series 7 gedeeld. Ze zijn gepost in een Facebook-groep, door iemand die zegt samen te werken met een leverancier van Apple. De persoon zegt dat het bedrijf de Series 7 al test, voordat de smartwatch ‘later dit najaar’ officieel in de verkoop gaat.

Op de foto’s is de Apple Watch Series 7 te zien met het grotere display. Ondanks eerdere geruchten heeft de horloge geen platte zijkanten. In plaats daarvan zijn de zijkanten meer afgeronder, waarbij het scherm iets meer bij de randen afbuigt.

Release Apple Watch Series 7

Als we afgaan op eerdere geruchten, duurt het niet lang voordat je de Apple Watch Series 7 kunt pre-orderen. Naar verluidt start de pre-order aanstaande vrijdag, op 8 oktober. Een week later (op 15 oktober) zouden de eerste Apple Watch Series 7-modellen worden geleverd. Vanaf dat dat moment liggen ze ook in de winkels.

De Series 7 is er in twee maten: 41 mm en 45 mm. Qua kleur heb je de keuze uit Middernacht (zwart), Sterrenlicht (wit), rood, blauw en groen. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar in Amerika zijn ze hetzelfde als bij de Series 6 van vorig jaar. Dit betekent dat de instapprijs waarschijnlijk 428,25 euro wordt.

Benieuwd naar de vernieuwingen van de Apple Watch Series 7? Bekijk het artikel Apple Watch Series 7 vs Series 6: wat zijn de verschillen?