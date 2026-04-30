Foto’s-app op je iPhone wordt véél beter (door 3 verbeteringen in iOS 27)

Volgens een nieuw gerucht bevat iOS 27 een aantal nieuwe, door AI aangestuurde functies voor de Foto’s-app op je iPhone. Dit moet je weten.

Foto’s-app op je iPhone wordt veel beter

Volgens een bericht van Bloomberg komen er in iOS 27 nieuwe AI-functies naar de Foto’s-app op je iPhone. Dankzij die functies kun je foto’s snel verbeteren en uitbreiden, en het perspectief van ruimtelijke foto’s veranderen. De bewerkingsinterface in de Foto’s-app wordt daarvoor vernieuwd met een nieuw gedeelte genaamd ‘Apple Intelligence Tools’. In dit menu zitten drie opties waarmee je binnen enkele seconden wijzigingen aan een foto kunt doorvoeren.

Extend, Enhance en Reframe

Met ‘Extend’ kun je volgens het bericht extra beeldinhoud genereren buiten het oorspronkelijke kader. Je zou bijvoorbeeld een close-up van een monument kunnen maken en vervolgens de tool gebruiken om de omringende omgeving in te vullen. Daarbij bepaal je zelf hoeveel er wordt toegevoegd door simpelweg de randen van de foto te verslepen.

Met ‘Enhance’ wordt de kwaliteit van een foto automatisch verbeterd, inclusief onderdelen als belichting en kleur. Met de optie ‘Reframe’ kun je ten slotte het perspectief van ruimtelijke foto’s aanpassen. De nieuwe functies van de Foto’s-app voor de iPhone verschijnen waarschijnlijk alleen op iPhones die Apple Intelligence ondersteunen. Op de AI-afbeelding hieronder zie je hoe de nieuwe functies er mogelijk uit komen te zien.

De ontwikkeling van deze nieuwe fotobewerkingsfuncties is volgens het bericht niet helemaal vlekkeloos verlopen. Met name ‘Extend’ en ‘Reframe’ “werkten kennelijk niet helemaal betrouwbaar tijdens interne tests. Dit zou er eventueel toe kunnen leiden dat Apple de functies alsnog uitstelt, afhankelijk van mogelijke verbeteringen aan de onderliggende modellen.

Apple onthult iOS 27 op 8 juni

iOS 27 wordt op 8 juni onthuld tijdens de WWDC. Naast de nieuwe fotobewerkingsfuncties bevat de update naar verluidt ook grote verbeteringen voor Siri, met name op het gebied van AI. Apple richt zich daarnaast nog op bugfixes en algemene stabiliteitsverbeteringen.