iOS 14 brengt heel wat vernieuwingen met zich mee, maar neemt ook bestaande iOS-apps onder handen. Zo worden ook een aantal nieuwe functies toegevoegd aan de Foto’s-app. Dit zijn de vijf belangrijkste verbeteringen.

5 vernieuwingen in de Foto’s-app

Tijdens WWDC 2020 kondigde Apple allerlei vernieuwingen aan. De Foto’s-app kwam niet uitgebreid aan bod, maar brengt toch een aantal interessante vernieuwingen met zich mee. We zetten de nieuwe functies voor je op een rij.

1. Filter en sorteren

Zoek je wel eens naar een specifieke foto in je Foto’s-app? Dan weet je dat dat vaak lang kan duren. Je weet niet meer precies wanneer de foto is genomen of waar ‘ie staat. Daar heeft Apple een oplossing voor gevonden.

In iOS 14 is het namelijk mogelijk om je collectie van foto’s te filteren. Op die manier kun je een foto makkelijker zoeken, mits je er iets van weet natuurlijk, zoals wanneer je deze hebt bewerkt. Je kunt de foto’s filteren in favorieten, bewerkte foto’s, video’s en alle foto’s. Bovendien kun je al je albums sorteren van nieuw naar oud, of andersom. Dit geldt ook voor je gedeelde albums.

2. Vloeiendere functies

Apple heeft niet alleen functies toegevoegd, ook de bestaande functies worden verbeterd. Zo zorgt Apple in iOS 14 voor het beter afspelen van Live Foto’s. Het automatisch afspelen van de Live Foto’s kon namelijk nog wel eens haperen. Foto’s die zijn gemaakt in iOS 14 spelen vloeiender en stabieler af. Dit geldt ook als je foto’s bekijkt per jaar, maand of dag.

Ook het in- en uitzoomen in Foto’s gaat vloeiender in iOS 14. Door uit te zoomen wordt het overzicht van de foto’s kleiner, waardoor je meer foto’s in één oogopslag ziet. Zoom je in, dan zie je de foto’s meer gedetailleerd, maar zie je er minder in het scherm. De zoomfunctie werkt vloeiender en is beschikbaar in Albums, Favorieten, Mediatypen, Gedeelde Albums en meer.

3. Terugblikken

De Foto’s-app gaat je in iOS 14 nog meer relevante herinneringen in de vorm van foto’s en video’s laten zien. Wanneer je een video afspeelt van verschillende herinneringen achter elkaar, worden video’s ook meer stabiel afgespeeld.

Bovendien voegt Apple meer muziekstukken toe die zich automatisch aanpassen aan de lengte van de terugblik-video. Ook wordt het wisselen tussen horizontaal- en verticaal geschoten foto’s vloeiender gemaakt in iOS 14.

4. Herontwerp van fotokiezer

Wil je een foto delen in een specifieke app? Dan wordt dat in iOS 14 nog een stukje makkelijker. Apple past namelijk de interface aan voor de fotokiezer in apps zoals Berichten, Mail, en Safari en andere externe apps.

In een app kun je gebruikmaken van dezelfde slimme zoekfunctie die je ook in de Foto’s-app zelf terugvindt. Op die manier vind je razendsnel de foto die je wil delen. Ook selecteer je snel en gemakkelijk meerdere foto’s.

5. Onderschrift toevoegen

Tot slot voegt Apple een hele handige functie toe waar veel gebruikers al lang op zitten te wachten. Het is in iOS 14 namelijk mogelijk om een onderschrift toe te voegen aan je foto’s. Dit kon al langer in de Foto’s-app op je Mac, maar op iPhone was dit voorheen nog niet mogelijk.

De onderschriften bij de bijbehorende foto’s synchroniseren met alle apparaten, mits je de iCloud Foto-bibliotheek hebt ingeschakeld natuurlijk. Als je onderschriften toevoegt, zijn je foto’s direct een stuk makkelijker te vinden met de zoekfunctie op elk apparaat.

Dit maakt de app ook een stuk toegankelijker voor mensen met een beperking: door het toegevoegde onderschrift wordt namelijk aan mensen met een visuele beperking voorgelezen wat er op de foto te zien is.

Meer over Foto’s in iOS 14

De Foto’s-app krijgt in iOS 14 ook eigen widgets, zodat je nog sneller toegang hebt tot je Fotobibliotheek. Bovendien wordt de gezichtsherkenningfunctie van Foto’s gebruikt voor HomeKit. Slimme beveiligingscamera’s en deurbellen kunnen namelijk door gezichtsherkenning jou laten weten wie er voor de deur staat.

Ook de privacy van je foto’s gaat erop vooruit. Apps die toegang vragen tot je Foto’s-app kun je namelijk ook beperkte toegang geven, zodat deze niet al je foto’s kunnen inzien.

iOS 14 brengt heel wat vernieuwingen met zich mee. Zo krijgt de Camera-app er een aantal toffe functies bij, en krijgt ook de Berichten-app een make-over.