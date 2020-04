Bug voegt lege data toe aan foto’s in standaard Mac-app ‘Fotolader’

De standaard Mac-app ‘Fotolader’ of ‘Image Capture’ neemt door een bug veel meer opslagruimte per foto in beslag dan nodig. Hierdoor stroomt je schijfruimte in rap tempo vol.



Fotolader-app voegt lege data toe

Ontwikkelaars deelden hun ontdekking op de website NeoFinder. Wanneer je foto’s importeert met de app in macOS Catalina, komt er overbodige data bij elke foto. Het gaat hierbij specifiek om gebruikers die foto’s via een iPhone of iPad importeren met de Fotolader-app.

Als je bijvoorbeeld handmatig foto’s importeert met je iPhone of iPad met een usb-kabel via de Fotolader-app, dan kun je ervoor kiezen om de foto’s op te slaan met ‘High Efficiency’. Dit wil zeggen dat de foto’s niet met de hoogste kwaliteit worden opgeslagen. Daardoor zouden de bestanden ook wat kleiner moeten worden.

1,5MB per foto

Wanneer je de originele foto’s direct verwijdert tijdens het importeren, converteert je Mac alle foto’s naar jpg-bestanden. Dat is op zich de bedoeling, maar nu blijkt dat de Fotolader-app nog eens 1,5 MB per foto aan lege data toevoegt aan elke geconverteerde foto. Hierdoor worden de bestanden zonder reden groter. Wanneer je dus 1000 foto’s importeert, krijg je daar nog eens 1,5GB aan lege data bij.

Apple is inmiddels ingelicht over het probleem, maar het blijft onduidelijk of en wanneer het bedrijf de bug gaat oplossen. Waarschijnlijk gebeurt dat met een volgende macOS-update. Tot die tijd is het dus verstandig om de app zo min mogelijk te gebruiken als je niet veel opslagruimte over hebt.

Meer over macOS Catalina

macOS Catalina kwam in oktober van vorig jaar uit. De grote update zorgt ervoor dat iTunes is verdwenen en voegt SideCar toe. Benieuwd welke functies er nog meer bijkwamen? Wij hebben het voor je op een rijtje gezet. Wil je meer weten? Op onze overzichtspagina lees je alles over macOS Catalina.

