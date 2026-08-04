Jouw fotobibliotheek wordt nog beter (door deze nieuwe iPhone-functie)

Apple geeft de fotobibliotheek in iOS 27 een handige upgrade waardoor je foto’s en video’s die je zelf hebt gemaakt veel sneller terugvindt.

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Jouw fotobibliotheek wordt nog beter

Met iOS 27 voert Apple meerdere verbeteringen door in de Foto’s-app. Zo krijgen onder meer diavoorstellingen en gedeelde albums nieuwe functies. Maar de meest opvallende toevoeging is een nieuwe verzameling die helpt om foto’s gemakkelijker terug te vinden. Dat is heel handig, want door alle screenshots, afbeeldingen uit berichten, opgeslagen foto’s van internet en andere media wordt de fotobibliotheek wat onoverzichtelijk.

Apple lost dat probleem op met de nieuwe optie ‘Vastgelegd door mij’. In deze verzameling zie je uitsluitend foto’s en video’s die zijn gemaakt met de Camera-app van jouw iPhone. Screenshots, ontvangen afbeeldingen en andere opgeslagen bestanden verschijnen niet in dit overzicht en dat maakt alles direct een heel stuk overzichtelijker.

Ook als filter

De nieuwe functie is overigens niet alleen beschikbaar als aparte verzameling. Apple voegt ‘Vastgelegd door mij’ ook toe als een toepasbaar filter in de volledige fotobibliotheek. Zodoende kun je op elk moment alleen de foto’s en video’s tonen die je zelf met je iPhone hebt vastgelegd. Dus zonder dat andere media in de weg zitten en alles onoverzichtelijk maken. Hierdoor wordt het een stuk eenvoudiger om bijvoorbeeld een vakantiefoto, portret of video terug te zoeken. Zeker als je fotobibliotheek duizenden afbeeldingen bevat.

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Apple had vroeger wel al een Camerarol, maar daarin verschenen naast jouw eigen foto’s ook afbeeldingen die je zelf had opgeslagen. Een overzicht met uitsluitend zelfgemaakte foto’s ontbrak daardoor lange tijd. Met ‘Vastgelegd door mij’ vult Apple dat gat nu eindelijk op. De functie lijkt misschien klein, maar kan in de praktijk wel degelijk een groot verschil maken.

iOS 27

iOS 27 werd gepresenteerd tijdens de WWDC afgelopen juni en is op dit moment nog een testversie. Apple brengt de grote update naar verwachting in september uit als ook de nieuwe iPhones verschijnen. Even geduld dus nog!

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