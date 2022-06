Foto vrijstaand maken op iPhone: deze nieuwe functie in iOS 16 kan dat

Dit is misschien wel een van de tofste nieuwe functies in de iOS-update. In iOS 16 is het namelijk heel makkelijk om een foto vrijstaand te maken op je iPhone. Hoe je dat precies doet, vertelt iPhoned je!

iOS 16: foto vrijstaand maken op iPhone (en iPad)

Wanneer je een foto vrijstaand wilt maken op je iPhone is dat een behoorlijk lastig klusje. Je hebt wel wat apps die proberen om het onderwerp los te knippen van de achtergrond, maar vaak is het resultaat erg belabberd. Vooral bij complexe onderwerpen is het ontzettend tricky om een foto vrijstaand te maken.

Daar komt binnenkort verandering in, want iOS 16 heeft een functie waarmee je het onderwerp in een foto eenvoudig losknipt van de achtergrond. Op deze manier wordt het vrijstaand maken van een foto op je iPhone (of iPad) echt supermakkelijk! Hoe je dat precies doet, lees je stap-voor-stap hieronder.

Foto vrijstaand maken op iPhone in iOS 16 Open de Foto’s-app en kies een van je foto’s; Houd je vinger even op het onderwerp in de foto en doe dit daarna nog een tweede keer; Tik vervolgens op ‘Kopieer’; Open een andere app (bijvoorbeeld Notities), en houd je vinger eventjes ingedrukt op een lege plek; Kies daarna voor ‘Plakken’.

Het is ook mogelijk om de foto vrijstaand te maken op je iPhone en vanuit de Foto’s-app naar een andere app te slepen. Dit doe je door met je vinger op het onderwerp van een foto te tikken en te verslepen. Open daarna met je andere vingers een tweede app (makkelijker is het om dit met twee handen te doen). Sleep de vrijstaande foto vervolgens naar de andere app op je iPhone.

Niet voor alle iPhones met iOS 16

Het is wel jammer dat de functie om een foto vrijstaand te maken niet werkt op alle iPhones die de update naar iOS 16 gaan krijgen. Je iPhone moet namelijk een A12 Bionic-chip of nieuwer hebben. Dit zijn dus de iPhone XS (Max), iPhone XR en iPhone SE (2020) en nieuwer. Bij de iPad is dit de iPad 2020, iPad Air 2019 en iPad mini 5.

