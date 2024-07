Opnieuw foto iPhone 16 gelekt – met twee opvallende wijzigingen

Een nieuwe gelekte foto van iPhone 16 dummy-modellen bevestigen geruchten die al langer de ronde doen. Dit moet je weten.

Opnieuw foto iPhone 16 gelekt

Volgens meerdere geruchten krijgt de iPhone 16 een nieuw ontworpen camera-eiland met verticaal uitgelijnde lenzen. Sonny Dickson heeft een nieuwe gelekte foto van iPhone 16 dummy’s op X (voorheen Twitter) geplaatst. Daarop is dit nieuwe ontwerp inderdaad te zien. En we zien ook gelijk de nieuwe kleuropties die Apple voor dit jaar heeft gekozen.

Zoals gezegd zien we op deze foto dat de hoofdcamera en de ultragroothoek-camera op de nieuwe iPhone 16 onder elkaar zitten. Door deze verandering wordt het waarschijnlijk mogelijk om spatial video’s op te nemen met de iPhone 16 en iPhone 16 Plus. Die functie is momenteel nog exclusief voor de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

Apple heeft eerder al de lay-out van de drie cameralenzen van de iPhone 15 Pro aangepast. De telelens en de ultragroothoeklens zijn toen verwisseld om ondersteuning voor spatial video-opnamen mogelijk te maken. Deze nieuwe gelekte foto van de iPhone 16 dummy’s laat een slanker camera-eiland zien dat vermoedelijk om dezelfde reden verticaal is uitgelijnd in plaats van diagonaal.

Camera van de iPhone 15 Pro.

Nieuwe kleuren voor de nieuwe iPhone

De gelekte foto van de iPhone 16 dummy’s laten ook de nieuwe kleuren zien voor de iPhone 16-serie. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn verkrijgbaar in blauw, geel, roze, groen en zwart. Ming-Chi Kuo meldde al eerder dat de iPhone 16 en iPhone 16 Plus zullen verschijnen in blauw, roze, wit, zwart en groen.

De iPhone 16 dummy-toestellen op de foto bevestigen deze nieuwe kleuren en geven gelijk een beeld van hoe die kleuren er in de praktijk waarschijnlijk uit gaan zien.

De iPhone 16 en iPhone 16 Plus worden naar verwachting ook voorzien van de A18-chip, 8 GB RAM, een nieuwe capture-knop aan de rechterkant, een actieknop aan de linkerkant en nog veel meer. De nieuwe iPhones worden in september aangekondigd, samen met de iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max en een nieuwe Apple Watch.