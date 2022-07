Foto van iPhone 14-hoesjes gelekt: twee dingen vallen op

Apple is van plan om dit najaar vier nieuwe iPhone 14-modellen te lanceren. Daarvan is nu een foto van vermeende officiële hoesjes opgedoken. En die verraadt het een en ander over de nieuwe iPhone 14 (Pro).

Foto iPhone 14-hoesjes

De foto werd gepost op het Chinese sociale mediaplatform Weibo en is gedeeld door Twitter-gebruiker DuanRui. Op de afbeelding zijn vier dunne hoesjes te zien voor de iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus en iPhone 14 Pro Max.

Dit soort cases geven vaak een betrouwbaar beeld van wat we van een nieuwe iPhone-serie kunnen verwachten. Hoesjesfabrikanten ontvangen namelijk voortijdig CAD-renders van Apple, zodat zij de hoesjes al vóór een iPhone-release kunnen fabriceren.

Wat springt in het oog?

Wat opvalt, is dat Apple de cameramodule van de iPhone opnieuw groter maakt. In de onderstaande afbeelding wordt de module van de iPhone 13 Pro Max vergeleken met dat van de iPhone 14 Pro Max en het verschil is goed te zien.

Volgens geruchten heeft de groothoeklens van de iPhone 14 Pro een 57 procent grotere sensor met een imposante 48-megapixelcamera. Tot op heden maakte de iPhone foto’s met maximaal 12 megapixels. Bovendien maakt de nieuwe lens het voor het eerst mogelijk om met een iPhone te filmen in 8K.

Daarnaast bevestigt de foto iets wat we al langer wisten: er komt geen opvolger van de 5,4-inch iPhone 13 mini. Die maakt plaats voor een 6,7-inch iPhone. Daarmee is hij net zo groot als de iPhone 14 Pro Max, maar hij is goedkoper omdat wat functies ontbreken. De naam van het toestel is nog niet bekend; vermoedelijk kiest Apple voor iPhone 14 Max of iPhone 14 Plus.

Wanneer verschijnt de iPhone 14?

Over ongeveer twee maanden presenteert Apple de nieuwe iPhone 14-serie, tijdens een Apple-event. Meestal vindt de iPhone 14 release plaats in de tweede of derde week van september, op een maandag of dinsdag.

Naast de iPhone 14 worden meer producten verwacht, waaronder liefst drie nieuwe Apple Watch-modellen. En wellicht zien we ook een nieuwe versie van de AirPods op het toneel, of een verbeterde iPad.