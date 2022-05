Fortnite is weer te spelen op iPhone en iPad (en dit is hoe)

Het heeft eventjes geduurd, maar Fortnite is eindelijk weer te spelen op je iPhone en iPad. iPhoned laat zien hoe je weer ouderwets los kunt gaan in deze populaire game.

Fortnite is weer te spelen op iPhone en iPad

Het heeft even geduurd, maar gamers kunnen nu weer aan de slag met Fortnite op iPhone en iPad. Het is echter niet zo simpel als het downloaden van een app uit de App Store. Fortnite is namelijk nog steeds niet te vinden in Apples winkel.

Om Fortnite op je iPhone of iPad te spelen heb je een abonnement op GeForce NOW nodig. Dit is een streamingdienst waarmee je op elke smartphone, tablet, laptop, Mac of pc games kunt spelen. Je hebt er overigens wel een stabiele verbinding met internet voor nodig, anders werkt het niet.

GeForce NOW heeft een gratis versie, waarmee je gamesessies van één uur kunt spelen. Wil je langer achter elkaar Fortnite spelen? Dan moet je een abonnement nemen van 9,99 euro per maand (of 49,99 euro per 6 maanden).

GeForce NOW op de iPhone en iPad is overigens alleen te starten via de browser (zoals Safari). Dit vanwege de regels van de App Store. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Fortnite spelen op iPhone en iPad met GeForce NOW Surf naar de website van GeForce NOW; Tik op de knop delen (dit is het vierkantje met het pijltje); Scrol naar beneden, tik op ‘Zet op beginscherm’ en ‘Voeg toe’; Tik op het nieuw verschenen GeForce NOW-icoontje op je beginscherm; Tik op ‘Instemmen en doorgaan’; Tik op ‘Aanmelden’ en maak een GeForce NOW-acount als je die nog niet hebt; Log in met je account, kies voor Fortnite en tik op ‘Afspelen’.

Fortnite spelen met Game Pass Ultimate

Er is nog een manier om Fortnite op je iPhone en iPad te spelen. Ook Microsoft heeft een streamingdienst die je kunt gebruiken. Om te cloudgamen via Microsoft heb je een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement nodig. Je krijgt hiermee naast Fortnite ook onbeperkte toegang tot meer dan 100 games op pc, consoles en mobiele apparaten.

Surf met de browser op je iPhone naar de Xbox cloud-website en maak een account aan. Xbox Game Pass Ultimate kost 12,99 euro per maand, maar je kunt de dienst één maand uitproberen voor 1 euro. Log vervolgens in met je account en volg de stappen.

Waarom verdween Fortnite uit de App Store?

In 2020 introduceerde Epic Games een eigen betalingssysteem in de populaire game Fortnite. Dit deden ze om de verplichte commissie van 30 procent op in-app aankopen, zoals een nieuwe outfit voor je Fortnite-poppetje, te omzeilen. Dit ging tegen de regels van de App Store in, waarop het spel werd verwijderd.

Vervolgens werd Apple aangeklaagd door Epic. Epic Games beschuldigt Apple onder meer van monopoliegedrag. De rechter gaf toen aan dat het spel geblokkeerd mag blijven, maar dat Apple het ontwikkelaarsaccount van Epic Games niet mag verwijderen. De belangrijke Unreal Engine die aan dit account gekoppeld is, wordt namelijk door heel veel games in de App Store gebruikt.

Na al die jaren liggen Epic Games en Apple nog steeds in de clinch met elkaar. Gelukkig is er voor gamers nu toch een manier om Fortnite weer te spelen op iPhone en iPad!

