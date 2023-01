‘Fortnite komt weer terug naar iOS’ (en dit is hoe)

Het lijkt erop dat je dit jaar weer aan de slag kunt gaan met Fortnite op iOS. Maar waarschijnlijk gaat het dan niet via de App Store van Apple.

Fortnite komt weer terug naar iOS

Het is alweer even geleden (augustus 2020) dat Fortnite uit de App Store geplukt werd. Voor veel fanatieke spelers was dat ook meteen het einde van hun Fortnite-avonturen op de iPhone en iPad.

Toch is er nu goed nieuws, want de CEO van Epic Games (de makers van Fortnite) heeft in een tweet verkapt laten weten dat Fortnite in 2023 weer naar iOS komt. Hij tweette ‘Volgend jaar naar iOS!’ en volgde die tweet op met een plaatje van Fortnite.

Next year on iOS! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 31, 2022

Nog even geduld

Hoe Fortnite precies beschikbaar komt is nog niet bekend, maar Apple moet vanaf 2023 toestaan dat iPhone- en iPad-bezitters andere App Stores kunnen gebruiken. Waarschijnlijk hint de CEO van Epic Games hierop dat Fortnite terugkomt naar iOS.

Apple is van plan om de alternatieve App Stores in iOS 17 mogelijk te maken. Naar verwachting zal het dan vanaf dat moment weer mogelijk zijn om Fortnite op iOS te downloaden. Dat je daarvoor wel een andere App Store moet gebruiken spreekt bijna voor zich.

Manieren om nu al Fortnite te spelen op je iPhone

Er zijn andere manieren om nu al Fortnite te spelen op iOS. Een optie is met een abonnement op GeForce NOW. Dit is een streamingdienst waarmee je op elke smartphone, tablet, laptop, Mac of pc-games kunt spelen. Je hebt er wel een stabiele verbinding met internet voor nodig, anders werkt het niet.

GeForce NOW heeft een gratis versie, waarmee je gamesessies van één uur kunt spelen. Wil je langer achter elkaar Fortnite spelen? Dan moet je een betaald abonnement nemen. Meer over het spelen van Fortnite op iOS via GeForce NOW, lees je in het artikel hieronder.

Lees meer: Fortnite is weer te spelen op iPhone en iPad (en dit is hoe)

